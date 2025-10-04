október 4., szombat

Címkék#koncert#gyerek#zene világnap#közönség#művészeti iskola#program#mese

Dél-Somogy határán, Barcs városában is komolyan veszik a zene erejét. A Zene Világnapja alkalmából komoly zenei koncert, mese jóga és helyi fellépők mutatták be, mi mindent adhat a muzsika hangja.

Dombi Regina
A zenétől színesebb lesz a világ és senki sem lesz magányos – Dél-Somogyban ez a Zene Világ napjának üzenete

A Zene Világnapja alkalmából is a húrok közé csapott a barcsi zenekar

Fotó: Dombi Regina

Mese jógával kezdődött, komoly zenével folytatódott és egy igazi közös együtt zenéléssel ért véget Barcson a három napig tartó Zene Világnapi rendezvénysorozat. A Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a kicsiktől egészen a nagyokig mindenki valamilyen módon kapcsolódhatott a zenéhez, legyen szó annak mozgásos formájáról vagy éppen csak hallgatóságáról.

zene világnap
A Zene Világnapja Barcson három napig tartott
Fotó: Dombi Regina

A Zene Világnapja Dél-Somogyban három napig tartott

A Zene Világnapja alkalmából mese jógát tartottak a két helyi általános iskolában, Kovács Anikó gyermekjóga oktató közreműködésével. Az alsó tagozatosak igencsak élvezték a zenés tornát, de miért is ne tették volna, hiszen a zene és a mese a két talán legkedveltebb dolog, amivel gyerkőc foglalatoskodik. – Tóth Krisztina a Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója megkeresett engem, hogy a Zene Világnapja alkalmával a szolfézs órára járó gyerekeknek tartsak mesejógát a szolfézsóra keretein belül. Nagyon jó öltetnek tartottam, hiszen a mozgás és a zene rendkívül jól kapcsolódok egymáshoz és egészíti is ki egymást – mondta el Kovács Anikó.

A Zene Világnapja programjai között mesejóga is szerepelt
Fotó: Vízi Krisztina
  • – A mai felpörgött világban nagy szüksége lenne a gyerekeknek arra, hogy egy kicsit lelassuljanak, hogy egy kicsit megálljanak és a jóga, az ő esetükben a mesejóga pedig erre kiválóan alkalmas. A jóga olyan mozgáskultúra, ami megpróbálja az egyensúlyt és a harmóniát megteremteni a gyermekekben, és tulajdonképpen egy öngyógyító folyamatot indít el a testükben és a lelkükben egyaránt. Itt – mivel az alsós korosztályról beszélünk – verseket, ritmusos dalokat vettünk elő, ami összekapcsolható a zeneiskolával is. A gyakorlatok nagy része alatt vannak zenei aláfestések, ami általában egy nyugodt, relaxációs dal, ezáltal feloldódnak a gyerekek, kevésbé lesznek stresszesek és meg tud nyugodni a lelkük. Ezúttal választottunk olyan dalokat is, ahol klasszikus gitár vagy zongora részlet is megjelent. A gyerekek nagyon élvezték és nagyon gyorsan fel tudták venni ezt a nyugodt, lelassuló ritmust – tette hozzá a gyermek jóga oktató.

A komoly zene kedvelőiről sem feledkeztek meg a szervezők

  • A komoly zene kedvelői október elsején Drahos Béla Fuvolakoncertjét tekinthették meg a Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskolában, ami sok érdeklődött vonzott az eseményre. – A tervünk ugye az volt, hogy több oldalról közelítsük meg a Zene Világnapját. Legyen egy program a legkisebbeknek, legyen egy komoly zenei vonal, ahol tényleg a város közönsége is kap valami különleges zenei élményt, és hogy természetesen a művészeti iskola növendékeit is bemutathassák tudásukat. Drahos Béla egy igazi zenei kuriózum, amit előadása során újra be is bizonyított a hallgatóságnak. Nemcsak előadta a dalokat, de mesélt is a szonátákról. Egyszerűen fenomenális volt. Amikor megkerestem Drahos Bélát szinte egyből igent mondott, hiszen ahogy későbbi beszélgetésünkből kiderült, ő a mai napig úgy gondolja, hogy a zene lehet a gyógyír mindenre. Nem számít, hogy 70 éves, ha zenél vagy zenét hall, számára is minden gond eltűnik és nem érzi magát az ember idősnek – mondta el Vízi Krisztina, a művészeti iskola igazgató helyettese.
Drahos Béla, fuvolaművész a komoly zenét képviselte
Fotó: Vízi Krisztina

... és végül az örömzenélés

Az úgynevezett zárónapon a művészeti iskola növendékei örvendeztették meg közönségüket, hiszen október másodikán a barcsi Móricz Zsigmond Művelődési Központ mozitermében rendezték meg a nagy finálét. – Az utolsó napra egy ünnepi hangversenyt álmodtunk meg, ahol színpadra lépett a barcsi Arany János Általános Iskola kórusa, a Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola kórusa, a Vikár Béla AMI növendékei és a szintén barcsi Szivárvány EGYMI furulyacsoportja is. De az Ifjúsági Fúvószenekar és a Hobbi Blues Band is színpadra lépett az ünnepi műsor ideje alatt – mondta el az igazgatóhelyettes.

A három napos rendezvény örömzenéléssel zárult
Fotó: Dombi Regina

A záró ünnepségen jótékonysági sütivásár várta az esemény résztvevőit, ahol a szülői munkaközösség és a művészeti iskola dolgozói által készült sütiket árultak a közösség tagjai, melynek bevételét természetesen a diákokra költik majd a szervezők. A sütivásár mellett a helyi kézműves portékákat értékesítők is megjelentek. – A gyerekek – saját elmondásuk szerint – nagyon élvezték a programokat. Az utolsó szolfézs órán, még a fellépés előtt azt mondták nekem, hogy a zene színesebbé teszi a világot. ”Kriszti néni, a zenétől mindenki boldogabb lesz, aki zenét hallgat, az nem lesz magányos” – idézte fel a szívmelengető élményeket az igazgatóhelyettes. 

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ, mint a rendezvény társszervezője örvendetesnek tartja, hogy évről évre részt vehet a Zene Világnapi rendezvények megvalósításában, ahogy tette ezt idén is. – A zene az egy egyetemes nyelv, amit mindenki ért és használ. Nekünk a művelődési házban nagyon fontos, hogy folyamatosan lehetőséget biztosítsunk a művészet kedvelőinek arra, hogy megtalálják az érdeklődésükhöz legközelebb álló programokat. A nyári KulTerasz programjain belül is rengeteg koncert várta a város és a környék lakóit, és a következő három hónapban is tele a naptárunk programokkal. Többek között színházi előadások kicsiknek és nagyoknak és rock koncertek várják az érdeklődőket, de kiállításokkal is készülünk a látogatóink számára – mondta el Veszner Ádámné, az intézmény vezetője. 

 

