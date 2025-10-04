A zenétől színesebb lesz a világ és senki sem lesz magányos – Dél-Somogyban ez a Zene Világ napjának üzenete

Mese jógával kezdődött, komoly zenével folytatódott és egy igazi közös együtt zenéléssel ért véget Barcson a három napig tartó Zene Világnapi rendezvénysorozat. A Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a kicsiktől egészen a nagyokig mindenki valamilyen módon kapcsolódhatott a zenéhez, legyen szó annak mozgásos formájáról vagy éppen csak hallgatóságáról.

Fotó: Dombi Regina

A Zene Világnapja alkalmából mese jógát tartottak a két helyi általános iskolában, Kovács Anikó gyermekjóga oktató közreműködésével. Az alsó tagozatosak igencsak élvezték a zenés tornát, de miért is ne tették volna, hiszen a zene és a mese a két talán legkedveltebb dolog, amivel gyerkőc foglalatoskodik. – Tóth Krisztina a Vikár Béla Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója megkeresett engem, hogy a Zene Világnapja alkalmával a szolfézs órára járó gyerekeknek tartsak mesejógát a szolfézsóra keretein belül. Nagyon jó öltetnek tartottam, hiszen a mozgás és a zene rendkívül jól kapcsolódok egymáshoz és egészíti is ki egymást – mondta el Kovács Anikó.

A Zene Világnapja programjai között mesejóga is szerepelt

Fotó: Vízi Krisztina

– A mai felpörgött világban nagy szüksége lenne a gyerekeknek arra, hogy egy kicsit lelassuljanak, hogy egy kicsit megálljanak és a jóga, az ő esetükben a mesejóga pedig erre kiválóan alkalmas. A jóga olyan mozgáskultúra, ami megpróbálja az egyensúlyt és a harmóniát megteremteni a gyermekekben, és tulajdonképpen egy öngyógyító folyamatot indít el a testükben és a lelkükben egyaránt. Itt – mivel az alsós korosztályról beszélünk – verseket, ritmusos dalokat vettünk elő, ami összekapcsolható a zeneiskolával is. A gyakorlatok nagy része alatt vannak zenei aláfestések, ami általában egy nyugodt, relaxációs dal, ezáltal feloldódnak a gyerekek, kevésbé lesznek stresszesek és meg tud nyugodni a lelkük. Ezúttal választottunk olyan dalokat is, ahol klasszikus gitár vagy zongora részlet is megjelent. A gyerekek nagyon élvezték és nagyon gyorsan fel tudták venni ezt a nyugodt, lelassuló ritmust – tette hozzá a gyermek jóga oktató.

A komoly zene kedvelőiről sem feledkeztek meg a szervezők