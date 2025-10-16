október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fenntarthatóság

2 órája

Húszezer kaposvárinak teszi könnyebbé az életét a Zöld Fűtőmű

Címkék#Zöld Fűtőmű#energia#távhő

Egy év fűtési szezonja van mögöttük. A kaposvári Zöld Fűtőmű működési tapasztalatait összegezték egy bejáráson, ahol elhangzottak fejlesztési tervek is.

Kovács Gábor László

Összesen 20 ezer kaposvári lakos, 7 ezer lakás és 200 intézmény fűtését és meleg vizét adja a Zöld Fűtőmű. A legnagyobb fogyasztó a kórház a városban, ahol az elmúlt években nagyszabású távhő rekonstrukciót hajtottak végre. A tárolók jelenleg tele vannak, és október elejétől elindult a távfűtés, reggel és este nagy teljesítménnyel, mondta Szaka Zsolt főigazgató. 

Zöld Fűtőmű Kaposváron
Zöld Fűtőmű hozzájárul a fenntartható városhoz
Fotó: Lang Róbert

A Zöld Fűtőmű fenntartható módon állítja elő a távhőt

– A célunk, hogy fenntartható modellvárost építsünk, ahol a közvilágítás, a távfűtés, vagy a tömegközlekedés akkor is működjön, ha megnő az energia ára – mondta a bejáráson Szita Károly polgármester. – Ez tiszta levegőt, egészséget és fenntartható, olcsó árakat jelent az emberek számára.
A polgármester hozzátette: nemcsak a SEFAG-tól szerzik be a faaprítékot, hanem faipari hulladékot is használnak. Évi 600 tonna hamu keletkezik, amit bio hamu minősítéssel igyekeznek majd ellátni, mert akkor mezőgazdasági alapanyag lehet.  
Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a Zöld Fűtőmű megépítését 5 milliárd forinttal támogatta a magyar kormány, tehát az állam arra költött, hogy az embereknek kevesebbet kelljen fizetni a rezsiért. S ahogy vidéken mondják, orvosra se kelljen költeni – fűzte hozzá.     

A Zöld Fűtőmű fenntartható módon állítja elő a távhőt

Fotók: Lang Róbert

Raisz Anikót, a Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára kiemelte, hogy olyan biomasszával fűtik a Zöld Fűtőművet, ami hulladékká vált volna, tehát nem lábon álló fákat vágtak ki a fűtéshez. Így a kaposvári távhő 57 százaléka fenntartható módon készül, és a károsanyag kibocsátás megfelel az előírásoknak, ráadásul ezzel a helyi gazdaságot is segítik. 
A bejáráson elhangzott, hogy a meglevő 15 megawattos erőmű mellett egy 8 megawattost is terveztek a jövőben, naperőművekkel együtt, hogy tovább szolgálják a fenntarthatóságot.      

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu