1 órája
Húszezer kaposvárinak teszi könnyebbé az életét a Zöld Fűtőmű
Egy év fűtési szezonja van mögöttük. A kaposvári Zöld Fűtőmű működési tapasztalatait összegezték egy bejáráson, ahol elhangzottak fejlesztési tervek is.
Összesen 20 ezer kaposvári lakos, 7 ezer lakás és 200 intézmény fűtését és meleg vizét adja a Zöld Fűtőmű. A legnagyobb fogyasztó a kórház a városban, ahol az elmúlt években nagyszabású távhő rekonstrukciót hajtottak végre. A tárolók jelenleg tele vannak, és október elejétől elindult a távfűtés, reggel és este nagy teljesítménnyel, mondta Szaka Zsolt főigazgató.
A Zöld Fűtőmű fenntartható módon állítja elő a távhőt
– A célunk, hogy fenntartható modellvárost építsünk, ahol a közvilágítás, a távfűtés, vagy a tömegközlekedés akkor is működjön, ha megnő az energia ára – mondta a bejáráson Szita Károly polgármester. – Ez tiszta levegőt, egészséget és fenntartható, olcsó árakat jelent az emberek számára.
A polgármester hozzátette: nemcsak a SEFAG-tól szerzik be a faaprítékot, hanem faipari hulladékot is használnak. Évi 600 tonna hamu keletkezik, amit bio hamu minősítéssel igyekeznek majd ellátni, mert akkor mezőgazdasági alapanyag lehet.
Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a Zöld Fűtőmű megépítését 5 milliárd forinttal támogatta a magyar kormány, tehát az állam arra költött, hogy az embereknek kevesebbet kelljen fizetni a rezsiért. S ahogy vidéken mondják, orvosra se kelljen költeni – fűzte hozzá.
Fotók: Lang Róbert
Raisz Anikót, a Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára kiemelte, hogy olyan biomasszával fűtik a Zöld Fűtőművet, ami hulladékká vált volna, tehát nem lábon álló fákat vágtak ki a fűtéshez. Így a kaposvári távhő 57 százaléka fenntartható módon készül, és a károsanyag kibocsátás megfelel az előírásoknak, ráadásul ezzel a helyi gazdaságot is segítik.
A bejáráson elhangzott, hogy a meglevő 15 megawattos erőmű mellett egy 8 megawattost is terveztek a jövőben, naperőművekkel együtt, hogy tovább szolgálják a fenntarthatóságot.