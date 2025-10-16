Húszezer kaposvárinak teszi könnyebbé az életét a Zöld Fűtőmű

Összesen 20 ezer kaposvári lakos, 7 ezer lakás és 200 intézmény fűtését és meleg vizét adja a Zöld Fűtőmű. A legnagyobb fogyasztó a kórház a városban, ahol az elmúlt években nagyszabású távhő rekonstrukciót hajtottak végre. A tárolók jelenleg tele vannak, és október elejétől elindult a távfűtés, reggel és este nagy teljesítménnyel, mondta Szaka Zsolt főigazgató.

Zöld Fűtőmű hozzájárul a fenntartható városhoz

Fotó: Lang Róbert

A Zöld Fűtőmű fenntartható módon állítja elő a távhőt

– A célunk, hogy fenntartható modellvárost építsünk, ahol a közvilágítás, a távfűtés, vagy a tömegközlekedés akkor is működjön, ha megnő az energia ára – mondta a bejáráson Szita Károly polgármester. – Ez tiszta levegőt, egészséget és fenntartható, olcsó árakat jelent az emberek számára.

A polgármester hozzátette: nemcsak a SEFAG-tól szerzik be a faaprítékot, hanem faipari hulladékot is használnak. Évi 600 tonna hamu keletkezik, amit bio hamu minősítéssel igyekeznek majd ellátni, mert akkor mezőgazdasági alapanyag lehet.

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a Zöld Fűtőmű megépítését 5 milliárd forinttal támogatta a magyar kormány, tehát az állam arra költött, hogy az embereknek kevesebbet kelljen fizetni a rezsiért. S ahogy vidéken mondják, orvosra se kelljen költeni – fűzte hozzá.