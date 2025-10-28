október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halloween

1 órája

Zombik, ördögök, varázslók és boszorkányok lepték el az utcákat

Címkék#gyerek#boszorkány#hangulat#program

Zombik, boszorkányok és varázslók lepték el Balatonszemest és Balatonőszödöt, ahol a halloweeni program igazi varázslatos közösségi élménnyé vált.

Molnár Dániel
Zombik, ördögök, varázslók és boszorkányok lepték el az utcákat

Forrás: https://photos.google.com/share/AF1QipMm4Mw3LPT6acWF4JveTaOdzubOKYhMZkKuWf7UlZ06RXz3OUSFY7rq_W8O-0Uvog?key=MjJidG01d21YVXpWNXMtb2J6YTk5cTFCVlpaNkln

Október 24-én igazi boszorkányos hangulat lengte be Balatonszemes és Balatonőszöd utcáit. A két településen kicsik és nagyok együtt indultak útnak, hogy a „Csokit vagy csalunk!” vidám kiáltással járják végig az estét. Zombik, ördögök, varázslók és boszorkányok lepték el az utcákat, miközben nevetés és zeneszó kísérte a menetet –írták Facebook bejegyzésükben.

A gyerekeket tíz állomáson várták finomságokkal, édességekkel, forró teával és ínycsiklandó lángossal. A jókedv pedig nem ért véget az utcákon: a Latinovits Zoltán Művelődési Házban hatalmas buli zárta a napot, ahol mindenki együtt ünnepelhette a varázslatos estét.

Forrás: Facebook

A halloweeni esemény nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is igazi közösségi élményt adott – egy olyan estét, amely megmutatta, hogy ha Balatonszemes és Balatonőszöd lakói összefognak, minden varázslat valóra válhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu