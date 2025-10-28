Október 24-én igazi boszorkányos hangulat lengte be Balatonszemes és Balatonőszöd utcáit. A két településen kicsik és nagyok együtt indultak útnak, hogy a „Csokit vagy csalunk!” vidám kiáltással járják végig az estét. Zombik, ördögök, varázslók és boszorkányok lepték el az utcákat, miközben nevetés és zeneszó kísérte a menetet –írták Facebook bejegyzésükben.

A gyerekeket tíz állomáson várták finomságokkal, édességekkel, forró teával és ínycsiklandó lángossal. A jókedv pedig nem ért véget az utcákon: a Latinovits Zoltán Művelődési Házban hatalmas buli zárta a napot, ahol mindenki együtt ünnepelhette a varázslatos estét.

A halloweeni esemény nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is igazi közösségi élményt adott – egy olyan estét, amely megmutatta, hogy ha Balatonszemes és Balatonőszöd lakói összefognak, minden varázslat valóra válhat.