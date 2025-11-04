Találkozó
1 órája
55 év után látták viszont egymást
Ötvenöt éve végeztek a gyékényesi általános iskola egykori nyolcadikosai. A jeles évforduló alkalmából a közelmúltban tartottak osztálytalálkozót a Zöldsas étteremben, ahol nosztalgiával emlékeztek az együtt töltött évekre, s nagyító alá vették az elmúlt több mint fél évszázad eseményeit is. A Turi Katalin szervezte eseményen egyik kedves tanárnőjük, Novográdecz Mária is részt vett; a tanári kar többi tagja már égi katedráról figyeli a nagyszülőkké lett tanítványokat, akiknek többsége Somogyban találta meg társát és boldogulását.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre