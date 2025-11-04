november 4., kedd

A lelki jóllét nem luxus, hanem az oktatás minőségének egyik alapfeltétele

Címkék#Sonline podcast#Szigeti Mónika#Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat#pedagógus

A lelki jóllét nem luxus, hanem az oktatás minőségének egyik alapfeltétele

A pedagógusok mentális egészsége nemcsak a tantermek, hanem a társadalom jövőjének ügye – vallja Szigeti Mónika, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, aki a Magyar Tudományos Akadémián vehetett át elismerést kutatásáért.

 

 

 

