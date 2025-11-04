november 4., kedd

A valaha élő és pezsgő uradalmi világ helyét mára az elvadult természet és az enyészet vette át. Alexandra-puszta egy műemlékvédelem alatt álló, romos Széchenyi major, ahol az épített örökség minden évben tovább pusztul.

Lőrincz Sándor
Pusztasirató – Ahova a déli harangszó is késve érkezik

Alexandra-puszta – ízlelgetem a lírai hangzású szót, amelyben gróf Széchenyi Imre feleségének, Sztáray-Szirmai Alexandrának a neve is megjelenik. A Csokonyavisonta közeli, hajdan élettel teli pusztán régóta az enyészet az úr.

Alexandra-puszta: a Széchenyi-birtok álma végleg elenyészik
Alexandra-puszta: a Széchenyi-birtok álma végleg elenyészik.
Fotó: Lőrincz Sándor

Alexandra-puszta múltja végleg szertefoszlott

A természet azon mesterkedik, miként tudná évtizedek hosszú vajúdását követően bekebelezni az omladozó falakat, az építőmesterek míves kézjegyét még agóniájában is őrző épületrészeket, cselédházak, magtárak, a bognárműhely nyomait, beszakadt tetőket, kitépett ajtókat, üres ablakszemeket, tátongó istállókat, ólakat. Az ember alkotta, haldoklásában is fenséges épített környezetet.

A föld őrzi még szülők és gyerekek lábnyomát, generációk izzó vágyát-szerelmét, és a lemondással párosuló, örökre szertefoszlott reményt. Merthogy élet már nem sarjad e szép vidéken. Az elmúlásé lett a főszerep Alexandra-pusztán, a Széchenyi grófok múlt század fordulóján még javában virágzó uradalmi birtokán.

Legalábbis ami a majorságot illeti, melyben egykor iskola is működött 50-60 diákkal, meg jó hírű, a legmodernebb berendezésekkel felszerelt szeszgyár, hogy hasznosuljon az alapanyag. A tavak a Somogy Természetvédelmi Szervezet kezelésében dacolnak az idővel, a közelben pedig egy impozáns modern épület, az Alexandra Vadászház, Ökoturisztikai és Konferencia Központ várja látogatóit. Régi és új együtt van jelen a tájon. Mementóként és pihenésként a ma emberének, hogy visszataláljon a tájhoz, a természethez és önmaga békéjéhez.

Apropó, béke! Alexandra-pusztát a kommunizmusban Béke-pusztára keresztelték. A honi „kapitalizálódás” egyik somogyi mintaszigeteként vált ismertté, termővé téve a gyönge, homokos talajt, s ahol a birka-, a szarvasmarha-, és a sertéstenyésztés is virágkorát élte egykor. Uradalmi cselédeknek adott megélhetést a puszta, melyen 30 évvel ezelőtt is lakott még néhány család a valamikori több mint félszázból. Az istállókban a Dél-somogyi Mezőgazdasági Kombinát többezres disznóállománya nevelődött.

Aztán ahogy a környék falvai is fokozatosan vetették le régi ruháikat, egyre inkább elnéptelenedett ez a terület is, pedig sokak szerint ez volt Somogy egyik legszebb pusztája. Ma már azonban buja zöld, elvadult növényzet veszi birtokába a romokat, az egykori míves faharangláb is megsemmisült, és a Mária-oszlopon lévő Madonna-kép nyomai szintén végleg elenyésztek.

Míg a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság tagjaival sétálunk a még járható utakon, s hallgatjuk Németh Lászlónak, a Sefag nyugalmazott kerületvezető vadászának szakavatott ismertetőjét, gondolatban a Széchenyi-birtok utolsó, hűséges napszámosai között találom magam. Képzeletben Feri barátommal „győttöm” a szénát az alvégen, itatom a lovakat, kiviszem a legelőre a teheneket, figyelem, hány kiscsibével sétál a kotlós, megnézem, mennyit tojtak a tikok… Fát vágok télire, kukoricát kobzok. Este meg odaülök a vászonabrosszal terített asztalhoz. A gyerek már alszik. Éppen a paprikás zsírral jól megkent gánicához kínál bort az asszony, amikor belép a komám, hogy elújságolja, megkérték Kati lánya kezét, hamarosan zenétől lesz hangos a puszta. Új pohár kerül elő, hogy koccintsunk az örömhírre…

Aztán felocsúdom az álomból. Megtudom: Régóta mozdulatlan itt minden, talán még a déli harangszó is késve ér ide. Néhány éve cserkészek vertek itt tanyát, hogy néhány kellemes napot töltsenek el Istennel és egymással e somogyi „vadonban”, ma meg néha hétvégenként egy roma család jön „weekendezni”. Nem zavarnak senkit, rendet hagynak maguk után.

  • Így múlnak el az álmok. S hogy lesz-e ébredés? Alexandra-pusztán nem. A hajdani grófi birtok örök álomra szenderült. Béke poraira!

Pusztasirató – Ahova a déli harangszó is késve érkezik

Fotók: Lőrincz Sándor

 

Papíron műemlékvédelem alatt áll

A puszta históriájában ez áll: az 1880-as években gróf Széchenyi Dénes idejében indult fejlődésnek. A környék silány homokos talaja azelőtt csak legeltetésre volt alkalmas, de a gróf nagy tőkebefektetéssel talajjavítást végeztetett, eredményes szántóföldi gazdálkodást folytatott. A valaha erre kanyargó Dráva holtágaiban halastavak sorát duzzasztották. A gróf a cselédjei és alkalmazottjai számára cselédházakat építtetett. A fejlesztések beindulásával hamar benépesül a puszta, a lélekszám 1912-ben elérte a 190 főt, az 1930-as népszámlálás is 150 lelket írt itt össze. 1912. május 25-én avatták fel iskoláját. 1945-ben államosították Alexandra-pusztát, 1952-ben a Tarnócai Állami Gazdaság tulajdonába került, s a Béke-puszta nevet kapta. A napjainkban még fellelhető épületek, a romokkal együtt műemléki védelem alatt állnak. Ez a védelem, legalábbis szemre, csak papíron létezőnek tűnik, az épületek állaga évről-évre romlik.

