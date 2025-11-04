Pusztasirató – Ahova a déli harangszó is késve érkezik

Alexandra-puszta – ízlelgetem a lírai hangzású szót, amelyben gróf Széchenyi Imre feleségének, Sztáray-Szirmai Alexandrának a neve is megjelenik. A Csokonyavisonta közeli, hajdan élettel teli pusztán régóta az enyészet az úr.

Alexandra-puszta: a Széchenyi-birtok álma végleg elenyészik.

Fotó: Lőrincz Sándor

Alexandra-puszta múltja végleg szertefoszlott

A természet azon mesterkedik, miként tudná évtizedek hosszú vajúdását követően bekebelezni az omladozó falakat, az építőmesterek míves kézjegyét még agóniájában is őrző épületrészeket, cselédházak, magtárak, a bognárműhely nyomait, beszakadt tetőket, kitépett ajtókat, üres ablakszemeket, tátongó istállókat, ólakat. Az ember alkotta, haldoklásában is fenséges épített környezetet.

A föld őrzi még szülők és gyerekek lábnyomát, generációk izzó vágyát-szerelmét, és a lemondással párosuló, örökre szertefoszlott reményt. Merthogy élet már nem sarjad e szép vidéken. Az elmúlásé lett a főszerep Alexandra-pusztán, a Széchenyi grófok múlt század fordulóján még javában virágzó uradalmi birtokán.

Legalábbis ami a majorságot illeti, melyben egykor iskola is működött 50-60 diákkal, meg jó hírű, a legmodernebb berendezésekkel felszerelt szeszgyár, hogy hasznosuljon az alapanyag. A tavak a Somogy Természetvédelmi Szervezet kezelésében dacolnak az idővel, a közelben pedig egy impozáns modern épület, az Alexandra Vadászház, Ökoturisztikai és Konferencia Központ várja látogatóit. Régi és új együtt van jelen a tájon. Mementóként és pihenésként a ma emberének, hogy visszataláljon a tájhoz, a természethez és önmaga békéjéhez.

Apropó, béke! Alexandra-pusztát a kommunizmusban Béke-pusztára keresztelték. A honi „kapitalizálódás” egyik somogyi mintaszigeteként vált ismertté, termővé téve a gyönge, homokos talajt, s ahol a birka-, a szarvasmarha-, és a sertéstenyésztés is virágkorát élte egykor. Uradalmi cselédeknek adott megélhetést a puszta, melyen 30 évvel ezelőtt is lakott még néhány család a valamikori több mint félszázból. Az istállókban a Dél-somogyi Mezőgazdasági Kombinát többezres disznóállománya nevelődött.

Aztán ahogy a környék falvai is fokozatosan vetették le régi ruháikat, egyre inkább elnéptelenedett ez a terület is, pedig sokak szerint ez volt Somogy egyik legszebb pusztája. Ma már azonban buja zöld, elvadult növényzet veszi birtokába a romokat, az egykori míves faharangláb is megsemmisült, és a Mária-oszlopon lévő Madonna-kép nyomai szintén végleg elenyésztek.