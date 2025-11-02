november 2., vasárnap

Achilles névnap

Ezzel az új módszerrel múló probléma lehet az allergia?

allergia probléma

Sokan hónapokon, éveken át szenvednek a macskaszőr, a poratka vagy a virágpor okozta tünetektől, és gyakran még a gyógyszerek sem hoznak enyhülést. Egy új amerikai kutatás szerint azonban egy speciális, alacsony intenzitású UV-fény képes semlegesíteni a levegőben lévő allergéneket, így az immunrendszer nem reagál rájuk. Ha a módszer a gyakorlatban is beválik, az allergia végre múló problémává válhat. 

Bodor Nikolett

Az allergia valójában az immunrendszer túlzott reakciója apró fehérjékre, amelyek a levegőben keringenek: a macska nyálában, a poratka ürülékében vagy a penész spóráiban találhatók. Ezek a részecskék hónapokig, akár évekig a levegőben maradhatnak, így a hagyományos módszerek, mint a porszívózás, légtisztító, háziállat fürdetése, csak részleges és átmeneti eredményt hoznak.

Allergia: figyelem, itt lehet az új módszer a gyógyszer helyett Fotó: Csapó Balázs
Allergia: figyelem, itt lehet az új módszer a gyógyszer helyett
Fotó: Csapó Balázs

Új lehetőségek az allergia kezelésében

Most azonban egy amerikai kutatás forradalmi lehetőséget kínál. A Coloradoi Egyetem (CU Boulder) kutatói felfedezték, hogy egy biztonságos, alacsony intenzitású UV-fény képes semlegesíteni a levegőben lévő allergéneket, így az immunrendszer már nem reagál rájuk. A laboratóriumi kísérletek során poratka-, penész-, pollen- és állatszőr-allergénekkel szennyezett kamrákat világítottak meg 222 nanométeres, úgynevezett UV222-lámpákkal. Már fél óra alatt 20–25 százalékkal csökkent az allergének mennyisége, míg 40 perc elteltével a macskaallergének több mint 60 százalékkal csökkentek.

– Maga a fény gyakorlatilag gyulladásgátló hatással bír, és a fényterápiát régóta alkalmazzák, mivel képes csökkenteni a gyulladásos folyamatokat – mondta el Fábos Beáta, kaposvári bőrgyógyász, immunológus. – Mivel az allergiás tünetek is gyulladáshoz kapcsolódnak, a fény lokális alkalmazása ezek enyhítésére hatékony lehet. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez nem befolyásolja magát az allergiás mechanizmust, amely az egész szervezetben zajlik.

A fény gyenge intenzitása miatt nem káros az emberi bőrre vagy a szemre, így akár otthon, iskolában vagy munkahelyen is alkalmazható. A kutatók ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a túlzott használat ózont termelhet, ezért a kitettséget érdemes mérsékelni. A technológia jövője ígéretes: hordozható UV222-lámpák is megjelenhetnek, amelyeket bárhol be lehet kapcsolni, így gyorsan tiszta levegőhöz lehet jutni.

Ha ez a módszer eléri a gyakorlatban is a laborban mért hatékonyságot, az allergia örökös szenvedése végre múló problémává válhat.

 

