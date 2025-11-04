Vannak munkafolyamatok, amelyek egész napos ülést követelnek meg az embertől. Ezáltal helytelen lesz a testtartásunk, ami miatt fájhat a derekunk, hosszú távon pedig még károsabb hatásai is lehetnek. Gerincbetegség és ülőideg-gyulladásunk is kialakulhat, de az emésztésünk is csúnyán megsínyli az egész napos ücsörgést. Létezik azonban egy módszer, amivel még az anyagcsere probléma is elkerülhető.

Az anyagcsere probléma sok esetben érint az ülő munkát végzőket

Fotó: Bencsik Ádám

Egy módszer, ami miatt érdemes sorban állni – íme a megoldás az anyagcsere probléma kezelésére

A jó anyagcseréhez fontos, hogy odafigyeljünk a táplálkozásunkra, és az sem elhanyagolható tényező, hogyan és mennyit mozgunk napközben. Sokan gondolnák, hogy a mozgás minden esetben valamilyen komolyabb erőfeszítést igényel, a legfrissebb kutatási eredmények szerint azonban már napi 30 perc állás is sokat javíthat az anyagcsere probléma kezelésében.

Egy finn kutatás keretében a Turkui Egyetem tudósai 64 túlsúlyos, ülő életmódot folytató embert vizsgáltak. A csoport egyik fele naponta egy órával többet állt, míg a másik fele ugyanúgy élt, mint korábban – idézi a New York Post írását az Origo.

A kutatók fél éven keresztül gyorsulásmérővel mérték a résztvevők napi mozgását. Azoknak, akik legalább napi fél órával kevesebbet ültek, már észrevehetően javult az anyagcseréjük – még akkor is, ha csak könnyű testmozgást végeztek.

Kiderült, hogy minél többet állt valaki a nap során, annál jobban működött az anyagcseréje. Ez a pozitív hatás az ülő életmódot folytató, túlsúlyos embereknél volt a leglátványosabb.

Könnyű testmozgás az irodában, ami akár egy fél órás állás is lehet, gyorsítja az anyagcserét

Fotó: LEHOCZKY PETER

Ezért nem jó az emésztésed – mutatjuk, mit (t)egyél ellene

Az anyagcsere problémák hátterében több tényező is állhat. Gyakran a mozgáshiány, a helytelen táplálkozás és a rendszertelen étkezés lassítja le a szervezet működését. A túl kevés alvás, a tartós stressz és a hormonális egyensúly felborulása – például pajzsmirigy-problémák – szintén hozzájárulhatnak. Emellett a túl kevés folyadékbevitel és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása is megnehezíti a test számára a hatékony energiafelhasználást. Az anyagcsere tehát nemcsak az ételről szól, hanem az egész életmódunk tükre.