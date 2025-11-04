56 perce
Egy módszer, ami miatt érdemes sorban állni – íme a megoldás az anyagcsere probléma kezelésére
Az állás olykor bizony hasznos dolog lehet. Például lehet egy jó alternatíva az anyagcsere probléma kezelésére.
Vannak munkafolyamatok, amelyek egész napos ülést követelnek meg az embertől. Ezáltal helytelen lesz a testtartásunk, ami miatt fájhat a derekunk, hosszú távon pedig még károsabb hatásai is lehetnek. Gerincbetegség és ülőideg-gyulladásunk is kialakulhat, de az emésztésünk is csúnyán megsínyli az egész napos ücsörgést. Létezik azonban egy módszer, amivel még az anyagcsere probléma is elkerülhető.
A jó anyagcseréhez fontos, hogy odafigyeljünk a táplálkozásunkra, és az sem elhanyagolható tényező, hogyan és mennyit mozgunk napközben. Sokan gondolnák, hogy a mozgás minden esetben valamilyen komolyabb erőfeszítést igényel, a legfrissebb kutatási eredmények szerint azonban már napi 30 perc állás is sokat javíthat az anyagcsere probléma kezelésében.
Egy finn kutatás keretében a Turkui Egyetem tudósai 64 túlsúlyos, ülő életmódot folytató embert vizsgáltak. A csoport egyik fele naponta egy órával többet állt, míg a másik fele ugyanúgy élt, mint korábban – idézi a New York Post írását az Origo.
A kutatók fél éven keresztül gyorsulásmérővel mérték a résztvevők napi mozgását. Azoknak, akik legalább napi fél órával kevesebbet ültek, már észrevehetően javult az anyagcseréjük – még akkor is, ha csak könnyű testmozgást végeztek.
Kiderült, hogy minél többet állt valaki a nap során, annál jobban működött az anyagcseréje. Ez a pozitív hatás az ülő életmódot folytató, túlsúlyos embereknél volt a leglátványosabb.
Ezért nem jó az emésztésed – mutatjuk, mit (t)egyél ellene
Az anyagcsere problémák hátterében több tényező is állhat. Gyakran a mozgáshiány, a helytelen táplálkozás és a rendszertelen étkezés lassítja le a szervezet működését. A túl kevés alvás, a tartós stressz és a hormonális egyensúly felborulása – például pajzsmirigy-problémák – szintén hozzájárulhatnak. Emellett a túl kevés folyadékbevitel és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása is megnehezíti a test számára a hatékony energiafelhasználást. Az anyagcsere tehát nemcsak az ételről szól, hanem az egész életmódunk tükre.
Hartmann Tímea, a kaposvári dietetikus ezúttal is összeállított nekünk egy kis listát, mit érdemes ahhoz fogyasztani, hogy szuper emésztésünk legyen.
- Zöldségzsonglőrök – Brokkoli, spenót, kelkáposzta: tele vannak rosttal, amitől a testünk szó szerint beindul, mint egy zöld turbina.
- Csípős csodák – Chili, jalapeño, cayenne-bors: ezek nemcsak tüzet raknak a tányérra, hanem az anyagcserénkbe is.
- Kávé – a reggeli varázsital – Koffein: mert néha a testnek is kell egy kis “motiváció”.
- Zöld tea – A kávé zen-mestere. Ugyanúgy felpörget, csak nem rázkódunk tőle, mint egy mosógép.
- Fehérjepower – Tojás, csirke, hal, tofu: ezek lebontása több energiát igényel, mint amennyit beviszünk.
- Víz, víz, víz! – A legolcsóbb “zsírégető ital”. A kiszáradt test ugyanis olyan lassú, mint egy hétfő reggel.
- Gyümölcsök, a természet cukorkái – Almák, bogyós gyümölcsök, grapefruit: édesek, de nem bántják a derékbőségedet.
- Diók és magvak – Kis adagban “zsírosak”, de jó zsírral, amitől az anyagcserénk boldogan dorombol.
- Teljes kiőrlésű gabonák – A rost miatt a testünk extra munkát végez, miközben mi csak ülünk és élvezzük a kaját.