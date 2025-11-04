107 millióba került, de végre véget ért a huzavona a földvári kikötő ügyében

A polgármester szerint a Bahart tulajdonában álló, így állami kézben lévő kikötő és a város fejlesztése kéz a kézben jár, és olyan környezetet teremthet, amelyre minden földvári büszke lehet. – Az utolsó akadály is elhárult annak az elképzelésnek az útjából, hogy a kikötő előterét, illetve magát a Bahart kikötőt fejleszteni lehessen – mondta Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere egy, a közösségi oldalán látható videóban. Mint kiemelte, a napokban aláírták a balatonföldvári kikötő előtti területen található utolsó üzlet tulajdonosával a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést.

A balatonföldvári kikötő a Bahart jóvoltából újulhat meg – ez a tó legnagyobb kapacitású kikötője

Fotó: Krausz Andrea

Több mint 107 milliót fizetnek a Kárpáti fagyizó tulajdonosainak

Az üzletek – bár ideiglenes szerkezetűek voltak – közel négy évtizeden át álltak a területen. 2004-ben 99 éves (!) bérleti szerződést kötött rájuk a Bahart akkori vezetősége, 2008-ban pedig örökös fennmaradási engedélyt is kaptak, ami éveken át megnehezítette a kikötő fejlesztését.

– Az utolsó üzlet, a Kárpáti fagylaltozó esetében is sikerült megegyeznünk, az önkormányzat 107,5 millió forintot fizet két részletben, és november 30-áig birtokba kerül az ingatlan. Ezt követően megkezdődhetnek a bontási munkálatok

– mondta a polgármester. A közút- és építési jogszabályok szerint közúti kapcsolatot kell biztosítani a Bahart kikötő fejlesztéséhez, és ezek az építmények eddig ennek útjában álltak. A terület rendezésével most megnyílt a lehetőség egy nagyszabású, a város egészét érintő fejlesztés előtt.

A Balaton legnagyobb kikötője Balatonföldváron található

A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat a Bahart Zrt.-vel és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen dolgozik egy programon, amely a teljes balatonföldvári kikötő megújítását célozza.

– A fejlesztés nem csupán a kikötő előterét érinti, hanem az egész létesítményt. A 90-es években lerakott térburkolatok és zöldfelületek megújulnak, és épül egy új szolgáltatóépület is, amelyben vizesblokkok és üzletek kapnak helyet

– mondta Holovits Huba. A polgármester hangsúlyozta, hogy a beruházás városképi és turisztikai szempontból is meghatározó lesz. – A balatonföldvári kikötő a Bahart legnagyobb, legtöbb hajó befogadására alkalmas és műemléki védelem alatt álló kikötője. Ráadásul azon kevés balatoni kikötők egyike, amely mindenki számára bejárható, és közel egész évben látogatható – emelte ki.