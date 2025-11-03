november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óvatosság

47 perce

Ne használd a bankkártyádat ezekben az esetekben

Címkék#ügyfel#kártyaszám#termék

Sokak számára természetes, hogy fizetéskor a legkényelmesebb megoldást választják, ám vannak olyan helyzetek, amikor komoly veszélyt jelenthetnek a tranzakciók. Ilyenkor a bankkártya használata fokozott kockázattal járhat, ezért mindig érdemes körültekintően eljárni és tudatosan dönteni.

Molnár Dániel
Ne használd a bankkártyádat ezekben az esetekben

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Az online és offline fizetések világában egyre több lehetőségünk van bankkártyával rendezni vásárlásainkat, ám a kényelem mellett komoly biztonsági kockázatok is rejtőznek. Érdemes tisztában lenni azokkal a helyzetekkel, amikor a bankkártya használata különösen veszélyes lehet, hogy elkerüljük a csalásokat és az adatlopást.

Népszerű fizetési eszköz a bankkártya. Fotó: ZSEDROVITS ENIKO
Népszerű fizetési eszköz a bankkártya. Fotó: Zsedrovits Enikő

1. Nem „https”‑el kezdődő weboldalak

Ha az internetes vásárláshoz, fizetéshez olyan weboldalt használunk, amelynek címe nem kezdődik „https://”‑val, illeve nincs ott a kis lakat ikon az komoly figyelmeztető jel. A „https” azt jelzi, hogy az oldal kapcsolat titkosított és nagyobb biztonságú. Ne rendeljünk onnan semmit.
Ennek ellenére még a „https” sem 100 %‑os garancia arra, hogy az oldal megbízható – de nélküle nagyon nagy a kockázat. Érdemes utánanézni a webhelynek (cégnév, kapcsolat, adatvédelmi szabályzat, ügyfélvélemények) az oldalon feltüntetett adatok alapján.

2. E‑mailben kért bankkártya‑adatok

A csalók gyakran küldenek olyan levelet, amely hitelesnek tűnik (a banktól, a szolgáltatótól), és arra kérik az ügyfelet, hogy adjon meg kártyaszámot, lejárati dátumot, CVC‑kódot stb. Igyekeznek hivatalosnak látszó leveleket küldeni, azonban ezek a cégek sosem kérnék arra az ügyfeleiket, hogy adják meg a kártyaadataikat.

It,Thief,Programmer,With,Mask,Hacking,Database,Servers,,Hacker,With
Ha nem figyelsz, könnyen visszaélhetnek az adataiddal
Fotó: DC Studio

3. Utcai segítségkérés – kártyaadatokkal

Az utcán, főleg a nagyvárosokban sokszor találkozunk adománygyűjtéssel, segélykéréssel, stb. A jótékonynak látszó adománygyűjtések, átverések lehetnek, amelyek csak bizonyos bűnözők pénztárcáját gazdagítják. Az pedig semmiképpen nem történhet meg, hogy egy valódi adománygyűjtésnek a kártyaadatainkra van szüksége.

4. Ismeretlen webshopokban vásárolni

Az interneten sok webshop működik – de nem mindegyik megbízható. Ha olyan oldalon akarunk vásárolni, ahol egyik ismerősünknek sincs tapasztalata, és online sem találunk róla véleményeket, érdemes lehet inkább elkerülni azt. — Ha webáruházból készülünk árucikket rendelni, kerüljük a kapkodást. Ha az online térben a szemünk elé tolt reklámban hatalmas kedvezményt vagy irreálisan alacsony árat hirdetnek, egy meglepően jó minőségűnek tűnő termékért, ahelyett, hogy impulzusvásárlóként fellángolva, a lemaradástól tartva azonnal megrendelnénk, gondoljuk végig, hogy mennyire életszerű az a hirdetés és rendelés leadása előtt váltsunk át „egészségesen gyanakvó” lelkiállapotba — mondta korábbi cikkünkben Hatta András, rendőr százados, a SVMRFK Gazdaságvédelmi Osztály megbízott vezetője.

PEZ_7967
Csak megbízható webhelyről vásároljunk 
Fotó: MW

5. Nyilvános WiFi‑n keresztüli vásárlás

Amikor nyilvános wi-fi hálózatot (például kávézóban, repülőtéren) használunk, és azon keresztül fizetnénk bankkártyával, az nagyobb kockázatot jelent. A csalók könnyű szerrel ellophatják a személyes adatainkat, ha nem biztonságos az internetkapcsolatunk.

Egyes VPN alkalmazások teljesen védtelenné tesznek a csalókkal szemben
Forrás: kaspersky.com

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu