Ne használd a bankkártyádat ezekben az esetekben

Az online és offline fizetések világában egyre több lehetőségünk van bankkártyával rendezni vásárlásainkat, ám a kényelem mellett komoly biztonsági kockázatok is rejtőznek. Érdemes tisztában lenni azokkal a helyzetekkel, amikor a bankkártya használata különösen veszélyes lehet, hogy elkerüljük a csalásokat és az adatlopást.

Népszerű fizetési eszköz a bankkártya. Fotó: Zsedrovits Enikő

1. Nem „https”‑el kezdődő weboldalak

Ha az internetes vásárláshoz, fizetéshez olyan weboldalt használunk, amelynek címe nem kezdődik „https://”‑val, illeve nincs ott a kis lakat ikon az komoly figyelmeztető jel. A „https” azt jelzi, hogy az oldal kapcsolat titkosított és nagyobb biztonságú. Ne rendeljünk onnan semmit.

Ennek ellenére még a „https” sem 100 %‑os garancia arra, hogy az oldal megbízható – de nélküle nagyon nagy a kockázat. Érdemes utánanézni a webhelynek (cégnév, kapcsolat, adatvédelmi szabályzat, ügyfélvélemények) az oldalon feltüntetett adatok alapján.

2. E‑mailben kért bankkártya‑adatok

A csalók gyakran küldenek olyan levelet, amely hitelesnek tűnik (a banktól, a szolgáltatótól), és arra kérik az ügyfelet, hogy adjon meg kártyaszámot, lejárati dátumot, CVC‑kódot stb. Igyekeznek hivatalosnak látszó leveleket küldeni, azonban ezek a cégek sosem kérnék arra az ügyfeleiket, hogy adják meg a kártyaadataikat.

Ha nem figyelsz, könnyen visszaélhetnek az adataiddal

Fotó: DC Studio

3. Utcai segítségkérés – kártyaadatokkal

Az utcán, főleg a nagyvárosokban sokszor találkozunk adománygyűjtéssel, segélykéréssel, stb. A jótékonynak látszó adománygyűjtések, átverések lehetnek, amelyek csak bizonyos bűnözők pénztárcáját gazdagítják. Az pedig semmiképpen nem történhet meg, hogy egy valódi adománygyűjtésnek a kártyaadatainkra van szüksége.

4. Ismeretlen webshopokban vásárolni

Az interneten sok webshop működik – de nem mindegyik megbízható. Ha olyan oldalon akarunk vásárolni, ahol egyik ismerősünknek sincs tapasztalata, és online sem találunk róla véleményeket, érdemes lehet inkább elkerülni azt. — Ha webáruházból készülünk árucikket rendelni, kerüljük a kapkodást. Ha az online térben a szemünk elé tolt reklámban hatalmas kedvezményt vagy irreálisan alacsony árat hirdetnek, egy meglepően jó minőségűnek tűnő termékért, ahelyett, hogy impulzusvásárlóként fellángolva, a lemaradástól tartva azonnal megrendelnénk, gondoljuk végig, hogy mennyire életszerű az a hirdetés és rendelés leadása előtt váltsunk át „egészségesen gyanakvó” lelkiállapotba — mondta korábbi cikkünkben Hatta András, rendőr százados, a SVMRFK Gazdaságvédelmi Osztály megbízott vezetője.