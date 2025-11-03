november 3., hétfő

Biztos Kezdet gyerekház

1 órája

Tök jó program volt közösségfejlesztésre a faragás

Címkék#Biztos Kezdet#édesanya#program

Tökfaragó versenyt tartottak a szegregátumban élő édesanyáknak. Új programok kezdődtek a Biztos Kezdet gyerekházban.

Kovács Gábor László

Novákné Pintér Gabriella július elseje óta vezeti a kaposvári Biztos Kezdet gyerekházat a kaposszentjakabi városrészben. Szociális munkásként és mentálhigiéniás szakemberként végzett, és kiemelt feladatának tartja, hogy a gyermekház működésében a gyermekek korai fejlesztésére valamint a szülők, elsősorban az édesanyák kompetenciájára helyezzék a hangsúlyt. Mivel a gyerekház a szegregátumban működik, ezért kiemelt céljuk a közösség és a helyi kapcsolatok erősítése.

biztos kezdet gyerekház
Minden résztvevő meglepetésajándékot kapott a Biztos kezdet gyerekházban Fotó: Lang Róbert

 

A Biztos Kezdet gyerekházban a szakmai programok mellett alkotni is lehet

Naponta 20 édesanya és 23 gyermek vesz részt a programokon. Hetente két órában van gyógytorna és négy alkalommal gyógypedagógiai foglalkozást tartanak, hogy segítség a gyerekek fejlődését. Egészségmegőrző programot is indítanak minden hónapban különböző tematikával.

Nemcsak szakmai programjuk van, de alkotnak is a betérők. Legutóbb a közösségfejlesztés jegyében tökfaragó versenyt rendeztek. Az édesanyák több napon át dolgoztak, és a műveiket zsűri és a Facebook közösség is értékelte. Az első helyezett 10 ezer, a második 8 ezer míg a harmadik 6 ezer forint értékű tárgyi ajándékot vehetett át, de minden résztvevő meglepetés ajándékban részesült.

– A személyes tapasztalataim rendkívül pozitívak, mert érkezésem óta az édesanyák létszáma mára 20 főre emelkedett – mondta az intézményvezető. – Az óvodákkal és iskolákkal jó az együttműködés, nagy hangsúlyt fordítunk a szűrésre és a gyógypedagógiai felmérések is megtörténnek.    

Az Ökumenikus Segélyszervezetnél motivációs eszközökkel dolgoznak, ez azt jelenti, hogy azok, akik egy programon részt vesznek, azok motivációs tallért kapnak, és ha összegyűjtik a hónapban, levásárolhatják az értékét élelmiszerben. Emellett rengeteg élelmiszeradományban részesülnek, melyet kiosztanak a szegregátumban, tette hozzá Novákné Pintér Gabriella.   

 

