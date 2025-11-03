Ami elsőre hihetetlen, az másodszorra legyen gyanús - elstartolt a gigaakciók hónapja

Kedvezmény a parfümökre – hirdeti az egyik ismert kozmetikum forgalmazó társaság, de egy nagy elektronikai áruházlánc is Black Friday-t hirdetett: vonzó áron kínálják a felültöltős mosógépet, a szárítógépet és a fagyasztószekrényt éppúgy, mint a indukciós főzőlapot vagy a beépíthető mosogatógépet is.

Akció akciót követ: a Black Friday rengeteg vásárló érdeklődését keltheti fel

A Black Friday (Fekete Péntek) a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban. Néhány évtizede a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetének számít, amikor számos kereskedelmi lánc kínál átlagon felüli árkedvezményeket. Itthon tíz éve terjedt el a Black Friday, ami idén november 28-ra esik, de már korántsem egyetlen nap a kereskedelemben. A Black Friday évek óta nem egyetlen napot jelent, hanem sokkal inkább egy időszakot. Többnyire a Fekete Péntekkel tetőző egy hét hozza magával a legvonzóbb akciókat.

Az Alzanál már elstartolt a hatalmas bevásárlási akció, aminek keretében több ezer terméket kínálnak kedvezménnyel. A kampány december elsejéig tart. A MediaMarktnál november 2-án kezdődött a Black November. A Jysk külön weboldalon szedte össze a Black Friday ajánlatait. Az eMAG a héten fogja bejelenteni a Black Friday idei dátumát.

Erősítő, illatszer, porszívó - olvasóinkat ez is érdekli

– Egyszer használtam ki a Black Friday akciót, számítógéphez videókártyát vettem, akkor megérte, hiszen 35 ezer forinttal volt olcsóbb, mint előtte – mondta hétfőn a kaposvári Mihályi Gábor. – Vannak jó ajánlatok, de érdemes megnézni valamennyi kereskedő kínálatát. Most az erősítők érdekelnek, kinéztem magamnak egy házimozi erősítőt.

A kaposvári Mészáros János épp házfelújításban van, s az ehhez szükséges takarítóeszközöket, műszaki anyagokat keresi. Érdekli a 2025-ös Black Friday, főként a porszívó és a takarítógép akciók foglalkoztatják, s amennyiben valóban kedvező árat hirdetnek a kereskedők, akkor megrendeli az árut. Korábban már így vett konyhai kisgépet a családja.

Daróczi Saroltai is vásárolt a Black Friday során, egy porszívót vett tavaly az egyik kaposvári áruházban Nagyjából 20 ezer forintot spórolt és a háztartási gép bevált, idén az illatszerek érdeklik.