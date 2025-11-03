november 3., hétfő

32 perce

Ami elsőre hihetetlen, az másodszorra legyen gyanús - elstartolt a gigaakciók hónapja

Címkék#társaság#Black Friday#kereskedelem#akció

Fantasztikus akciók, látványos leárazások: novemberben elkezdődik a karácsony előtti bevásárlási szezon. A Black Friday itthon tíz éve terjedt el, azóta sok helyen Black novemberré bővült, amelynek keretében a kereskedők olykor hihetetlen ajánlatokkal rukkolnak elő. S ami elsőre hihetetlen, annak bizony mindenképpen érdemes utánanézni, valójában ki jár jól vele.

Harsányi Miklós
Fotó: Czinege Melinda

Kedvezmény a parfümökre – hirdeti az egyik ismert kozmetikum forgalmazó társaság, de egy nagy elektronikai áruházlánc is Black Friday-t hirdetett: vonzó áron kínálják a felültöltős mosógépet, a szárítógépet és a fagyasztószekrényt éppúgy, mint a indukciós főzőlapot vagy a beépíthető mosogatógépet is.

Bevásárlási szezon, árkedvezmény, vonzó akciók, több ezer termék, kereskedelem

A Black Friday (Fekete Péntek) a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban. Néhány évtizede a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetének számít, amikor számos kereskedelmi lánc kínál átlagon felüli árkedvezményeket. Itthon tíz éve terjedt el a Black Friday, ami idén november 28-ra esik, de már korántsem egyetlen nap a kereskedelemben. A Black Friday évek óta nem egyetlen napot jelent, hanem sokkal inkább egy időszakot.  Többnyire a Fekete Péntekkel tetőző egy hét hozza magával a legvonzóbb akciókat.

Az Alzanál már elstartolt a hatalmas bevásárlási akció, aminek keretében több ezer terméket kínálnak kedvezménnyel. A kampány december elsejéig tart. A MediaMarktnál november 2-án kezdődött a Black November. A Jysk külön weboldalon szedte össze a Black Friday ajánlatait. Az eMAG a héten fogja bejelenteni a Black Friday idei dátumát.

 

Erősítő, illatszer, porszívó - olvasóinkat ez is érdekli

– Egyszer használtam ki a Black Friday akciót, számítógéphez videókártyát vettem, akkor megérte, hiszen  35 ezer forinttal volt olcsóbb, mint előtte –  mondta hétfőn a kaposvári  Mihályi Gábor. –  Vannak jó ajánlatok, de érdemes megnézni valamennyi kereskedő kínálatát. Most az erősítők érdekelnek, kinéztem magamnak egy házimozi erősítőt. 

A kaposvári Mészáros János épp házfelújításban van, s az ehhez szükséges takarítóeszközöket, műszaki anyagokat keresi. Érdekli a 2025-ös Black Friday, főként a porszívó és a takarítógép akciók foglalkoztatják, s amennyiben valóban kedvező árat hirdetnek a kereskedők, akkor megrendeli az árut. Korábban már így vett  konyhai kisgépet a családja. 

Daróczi Saroltai is vásárolt a Black Friday során, egy porszívót vett tavaly az egyik kaposvári áruházban Nagyjából 20 ezer forintot spórolt és a háztartási gép bevált, idén az illatszerek érdeklik. 

 

Black Friday: giga akciók a vevőknek 

Jó László, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Kisosz) vármegyei elnöke kérdésünkre hétfőn elmondta: sok olyan cég van, ami a Black Friday alatt jelentős engedményt ad. – Szerintem 20-30 százalékig hihető, az még belefér árrésbe, de ha valaki 40-50 százalékot, sőt, ennél nagyobb kedvezményt nyújt, abban az esetben már érdemes utána számolni az ajánlatnak – hangsúlyozta. – Tanácsos megnézni, hogy ugyanazt a terméket mennyiért forgalmazzák a másik üzletláncnál. Előfordulhat, hogy egyes cégek az akció előtt nem sokkal megemelik az árat, és abból adnak engedményt, ami jól hangzik, csak nem biztos, hogy jól jár a vevő. 

 Az elnök szerint mielőtt valaki nagyobb értékű árut vásárlására szánja el magát, feltétlenül célszerű utánajárni az engedménynek.

 

 

