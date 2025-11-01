november 1., szombat

Beavatkozás

1 órája

Combnyaktörést szenvedett, a tűzoltókat kellett riasztani - fotók!

A böhönyei önkéntesek segítségére volt szükség Varászlón, ahol combnyaktörést szenvedett egy idős helybeli.

Harsányi Miklós

– Az egységünket Varászlóra, a Fő utcába riasztották pénteken este, ahol az ott lakó elesett és  combnyaktörést szenvedett. Az idős személyt az emeletről kellett lehozni, ebben a mentésében nyújtottunk segítséget a mentőknek – közölte Facebook oldalán a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.

Egy idős személy mentésében nyújtottak segítséget a tűzoltók
Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

A beavatkozást a vései és a miháldi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is segítették.

