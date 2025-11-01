Beavatkozás
11 perce
Combnyaktörést szenvedett, a tűzoltókat kellett riasztani - fotók!
A böhönyei önkéntesek segítségére volt szükség Varászlón, ahol combnyaktörést szenvedett egy idős helybeli.
– Az egységünket Varászlóra, a Fő utcába riasztották pénteken este, ahol az ott lakó elesett és combnyaktörést szenvedett. Az idős személyt az emeletről kellett lehozni, ebben a mentésében nyújtottunk segítséget a mentőknek – közölte Facebook oldalán a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.
A beavatkozást a vései és a miháldi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is segítették.
