Combnyaktörést szenvedett, a tűzoltókat kellett riasztani - fotók!

– Az egységünket Varászlóra, a Fő utcába riasztották pénteken este, ahol az ott lakó elesett és combnyaktörést szenvedett. Az idős személyt az emeletről kellett lehozni, ebben a mentésében nyújtottunk segítséget a mentőknek – közölte Facebook oldalán a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.

Egy idős személy mentésében nyújtottak segítséget a tűzoltók

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

A beavatkozást a vései és a miháldi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is segítették.