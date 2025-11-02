Csalogató zsákmány egy autóülésen hagyott telefon vagy pénztárca

A mindenszentek és halottak napja időszakában a rendőrség fokozott figyelmet kér mindenkitől az utakon és a temetők környékén. Az Országos Rendőr-főkapitányság arra hívja fel a figyelmet, hogy a megnövekedett forgalom és a zsúfoltabb parkolók miatt legyünk türelmesek, induljunk el időben, és lehetőség szerint válasszuk a tömegközlekedést. Fontos, hogy az autóban ne hagyjunk szem előtt értékeket, a táskáinkra és személyes tárgyainkra pedig mindig ügyeljünk. Gyalogosan, kerékpárral vagy autóval is legyünk körültekintőek, különösen a temetők környékén, ahol sok az idős és a gyalogos látogató.