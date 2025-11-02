november 2., vasárnap

Achilles névnap

Fő az óvatosság

2 órája

Csalogató zsákmány egy autóülésen hagyott telefon vagy pénztárca

Címkék#rendőrség#szükség#biztonságban

A mindenszentek és halottak napja alkalmával nemcsak emlékezni, hanem vigyázni is fontos – magunkra, egymásra és értékeinkre.

Molnár Dániel

A mindenszentek és halottak napja időszakában a rendőrség fokozott figyelmet kér mindenkitől az utakon és a temetők környékén. Az Országos Rendőr-főkapitányság arra hívja fel a figyelmet, hogy a megnövekedett forgalom és a zsúfoltabb parkolók miatt legyünk türelmesek, induljunk el időben, és lehetőség szerint válasszuk a tömegközlekedést. Fontos, hogy az autóban ne hagyjunk szem előtt értékeket, a táskáinkra és személyes tárgyainkra pedig mindig ügyeljünk. Gyalogosan, kerékpárral vagy autóval is legyünk körültekintőek, különösen a temetők környékén, ahol sok az idős és a gyalogos látogató. 

 

