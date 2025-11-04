november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Csalók gyűjtenek pénzt a balatonlellei mentőállomás nevében – figyelmeztet a város

Címkék#Polgármesteri Hivatal#Országos Mentőszolgálat#város#pénzadomány

Csalók gyűjtenek pénzt a balatonlellei mentőállomás nevében – figyelmeztet a város

Balatonlellén több lakos arról számolt be, hogy ismeretlenek pénzadományokat kérnek tőlük a készülő Balatonlellei Mentőállomás támogatására hivatkozva. A Polgármesteri Hivatal hivatalos közleményben jelezte: sem ők, sem az Országos Mentőszolgálat, sem más szervezet nem gyűjt pénzt ilyen célra.

A mentőállomás állami forrásból fog megvalósulni, így egyetlen lakostól sem kérnek semmilyen hozzájárulást.

A közleményt Dr. Deák István jegyző írta alá, és arra kéri a balatonlellei lakosokat, hogy adják tovább az információt ismerőseiknek, hogy senki ne dőljön be a csalóknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu