Csalók gyűjtenek pénzt a balatonlellei mentőállomás nevében – figyelmeztet a város

Balatonlellén több lakos arról számolt be, hogy ismeretlenek pénzadományokat kérnek tőlük a készülő Balatonlellei Mentőállomás támogatására hivatkozva. A Polgármesteri Hivatal hivatalos közleményben jelezte: sem ők, sem az Országos Mentőszolgálat, sem más szervezet nem gyűjt pénzt ilyen célra.

A mentőállomás állami forrásból fog megvalósulni, így egyetlen lakostól sem kérnek semmilyen hozzájárulást.

A közleményt Dr. Deák István jegyző írta alá, és arra kéri a balatonlellei lakosokat, hogy adják tovább az információt ismerőseiknek, hogy senki ne dőljön be a csalóknak.