Lelakatolt égkémlelő: a csillagok állása egyelőre nem kedvez a kaposvári Csillagvizsgálónak

Lenyírt fű, gondosan karbantartott udvar fogad a kaposvári Egyenesi úton lévő Uránia Csillagvizsgálóban, amelyet az ország egyik legkiválóbb égkémlelőjének tartottak régen, s vélhetően ma is az lenne, ha működne.

Horváth László Árpád: az egyik űrhajósjelölt is kémlelte az eget a kaposvári csillagvizsgálóban

Forrás: Lang Róbert

Csillagvizsgálót nem tudják újraindítani Kaposváron

A lapostetős épület régóta árválkodik, pedig egy időben rendszeres előadóként jelent meg itt Zombori Ottó csillagász és más kiválóságok. Pálfy György, a Táncsics gimnázium néhai matematika-fizika szakos tanára amatőr csillagászként rendszeresen elhozta ide tanítványait. Nemcsak a távcső mellé gyűlve, hanem a fűben hanyatt fekve is figyeltük a csillagos égboltot, miközben unikális ismeretekkel gazdagodtunk. Emlékszem, Kéki Zoltán, Kaposvár egykori jegyzője és Szép Tamás képviselő is oly nagy kedvvel választotta közösségépítő helyszínül a csillagda területét, miközben kondérban főtt a marhalábszár pörkölt.

A nosztalgikus múltidézésből a csillagvizsgáló gazdája, Horváth László Árpád, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) somogyi elnöke józanít ki. Az előzményekről ezt mondta:

– Amióta ember él a földön, gyakran tekint fel az égre és fürkészi az ismeretlent. 1961-ben az első ember kijutott a világűrbe, s így a kíváncsi emberiség régi álma valósult meg. Részben erre volt válasz, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos hálózat kialakításába kezdett. 1977-ben megépült a Planetárium és városi csillagvizsgálók létesültek országszerte. A TIT helyesen ismerte fel a modern kor igényeit, a természettudományos ismeretterjesztés új lehetőségeit. A csillagvizsgálók a legkorszerűbb tudományos csillagászati ismereteket tudták-tudják magas szinten közvetíteni.

Horváth László Árpád 1990 óta vezeti a vármegyei TIT-et, s mint elárulta: a kaposvári csillagvizsgálóval kapcsolatban személyes álma volt, hogy olyan fejlesztésekre kerülhessen sor, amely lehetőséget adna arra, hogy az érdeklődő fiatalok – a tudománnyal felvértezve –, akár az Amerikai Egyesült Államok civil repüléstani, űrkutatási és űrrepülési szervezetéhez, a NASA-hoz is bejuthassanak dolgozni.

– Már az első években kialakult egy olyan kapcsolatrendszer, amely Kaposvárt jelentős központtá tehette volna, állítja az elnök –, ám az első pillanattól kezdve világosan látszott, hogy intézményként működtetni az Egyenesi úti Csillagvizsgálót megfelelő források nélkül lehetetlen. A somogyi TIT állami támogatása 1990-ben 1 millió forint volt, 2024-ben 1,2 millió forint. Az elmúlt 35 évben összesen nem érte el a 40 millió forintot, így természetesen felnőttoktatásból, nyelvtanításból származó saját bevételeinkkel teremtettünk további forrásokat a költségvetéshez, hogy megőrizzük működőképességünket.