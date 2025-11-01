1 órája
Lelakatolt égkémlelő: a csillagok állása egyelőre nem kedvez a kaposvári Csillagvizsgálónak
A kaposvári Uránia Csillagvizsgáló valaha a megye egyik legaktívabb tudományos központja volt. Forráshiány miatt azonban már évek óta nem működtetik a csillagvizsgálót, pedig sokak álma lenne újraéleszteni.
Lenyírt fű, gondosan karbantartott udvar fogad a kaposvári Egyenesi úton lévő Uránia Csillagvizsgálóban, amelyet az ország egyik legkiválóbb égkémlelőjének tartottak régen, s vélhetően ma is az lenne, ha működne.
Csillagvizsgálót nem tudják újraindítani Kaposváron
A lapostetős épület régóta árválkodik, pedig egy időben rendszeres előadóként jelent meg itt Zombori Ottó csillagász és más kiválóságok. Pálfy György, a Táncsics gimnázium néhai matematika-fizika szakos tanára amatőr csillagászként rendszeresen elhozta ide tanítványait. Nemcsak a távcső mellé gyűlve, hanem a fűben hanyatt fekve is figyeltük a csillagos égboltot, miközben unikális ismeretekkel gazdagodtunk. Emlékszem, Kéki Zoltán, Kaposvár egykori jegyzője és Szép Tamás képviselő is oly nagy kedvvel választotta közösségépítő helyszínül a csillagda területét, miközben kondérban főtt a marhalábszár pörkölt.
A nosztalgikus múltidézésből a csillagvizsgáló gazdája, Horváth László Árpád, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) somogyi elnöke józanít ki. Az előzményekről ezt mondta:
– Amióta ember él a földön, gyakran tekint fel az égre és fürkészi az ismeretlent. 1961-ben az első ember kijutott a világűrbe, s így a kíváncsi emberiség régi álma valósult meg. Részben erre volt válasz, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos hálózat kialakításába kezdett. 1977-ben megépült a Planetárium és városi csillagvizsgálók létesültek országszerte. A TIT helyesen ismerte fel a modern kor igényeit, a természettudományos ismeretterjesztés új lehetőségeit. A csillagvizsgálók a legkorszerűbb tudományos csillagászati ismereteket tudták-tudják magas szinten közvetíteni.
Horváth László Árpád 1990 óta vezeti a vármegyei TIT-et, s mint elárulta: a kaposvári csillagvizsgálóval kapcsolatban személyes álma volt, hogy olyan fejlesztésekre kerülhessen sor, amely lehetőséget adna arra, hogy az érdeklődő fiatalok – a tudománnyal felvértezve –, akár az Amerikai Egyesült Államok civil repüléstani, űrkutatási és űrrepülési szervezetéhez, a NASA-hoz is bejuthassanak dolgozni.
– Már az első években kialakult egy olyan kapcsolatrendszer, amely Kaposvárt jelentős központtá tehette volna, állítja az elnök –, ám az első pillanattól kezdve világosan látszott, hogy intézményként működtetni az Egyenesi úti Csillagvizsgálót megfelelő források nélkül lehetetlen. A somogyi TIT állami támogatása 1990-ben 1 millió forint volt, 2024-ben 1,2 millió forint. Az elmúlt 35 évben összesen nem érte el a 40 millió forintot, így természetesen felnőttoktatásból, nyelvtanításból származó saját bevételeinkkel teremtettünk további forrásokat a költségvetéshez, hogy megőrizzük működőképességünket.
Mint megtudtam, a TIT megyei szervezete a 90-es években több kísérletet is tett arra, hogy a somogyi önkormányzatok és Kaposvár város közösen támogassák a létesítményt.
– Szerények voltunk; azt szerettük volna, hogy az önkormányzati támogatások majd fedezik egy alkalmazott bérét. Cserében az óvodások és az iskolások ingyenesen látogathatták volna a csillagvizsgálót, szakavatott munkatárs vezetésével. Továbbá vállaltuk volna, hogy országos jelentőségű intézményt hozunk létre a megyeszékhelyen. Mivel semmilyen támogatást nem kaptunk, sajnos, ez nem valósulhatott meg az elképzelések szerint.
A TIT szűkös anyagi forrásai miatt – hiszen lényegében az általa megtermelt bevételekből tartotta fenn magát –, a 2010-es évektől már nem tudta működtetni az Uránia csillagvizsgálót, amelyben egyébként Schlégl Ádám is megfordult, s az itt szerzett ismeretei is segítették abban, hogy a magyar űrhajósjelöltek egyike lett – summázott Horváth László Árpád, akiben jócskán van keserűség amiatt, hogy a kiváló adottságú csillagvizsgálóra lakat került.
S hogy mikor lesz újra élettel teli a kaposvári csillagvizsgáló?
- Nos, az a csillagok állásától függ, ám tudjuk jól: a remény hal meg utoljára.