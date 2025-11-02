1 órája
Nagy fordulat várható a CSOK Pluszban, az egyik legfontosabb feltétel változik
A házaspárok életkorához nyúlna a jogalkotó, jön a lazítás, mert sok családnál később érkezik a gyermek. Fellélegezhetnek a házaspárok, nagy fordulat jön a CSOK Pluszban, csak pár hónapot kell várni.
Több ezer család számára nyílhat új esély a a gyermekvállaláshoz kötött otthonteremtésre a kormány legújabb lépésével, ami a CSOK Pluszot érinti. A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján módosítanának a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkotó, írta meg az Index.hu.
CSOK Plusz 41 év felett
A CSOK Plusz a gyermeket vállaló fiatal házaspárok által kihasználható támogatott lakáshitel. Általános előírás, hogy az igénylés pillanatában a feleség nem töltheti még be a 41. életévét. Jelenleg eltekintenek a hölgy életkorára vonatkozó feltételtől abban az esetben, ha már terhes és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét 41 év felett is. (Örökbefogadás esetén megfelel az is, ha a házaspár az örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket.)
Ez a könnyítés azonban a jelenlegi szabályok értelmében csak 2025. december 31-ig van érvényben. Ennek alapján azok a házaspárok, ahol a feleség elmúlt 41 éves és még nem terhes, elesnének a támogatástól. Ha később terhesbe is esne a hölgy, a magzat már nem töltheti be az idén a terhesség 12. hetét. A tervezett módosítás értelmében azonban gyakorlatilag ezt az átmeneti kivételszabályt véglegesítenék. Vagyis az idősebb házaspárok, ahol a feleség már betöltötte 41. életévét jövőre is tudna CSOK Pluszt igényelni abban az esetben, ha a feleség teherbe esik.
Az örökbefogadás is megfelelő teljesítés lenne. A jelenlegi szabályokhoz hasonlóan az volna az elvárás, hogy a házaspár az örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1-jét követően személyesen előterjessze kérelmét.
A Bankmonitor szakértői szerint ez valóban komoly segítséget jelenthet azon házaspároknál, ahol az életkori elvárások nem teljesülnek és az idei évben nem akart összejönni a baba. Ez a változás egyszerre hathat kedvezően a demográfiai és otthonteremtési folyamatokra. Több ezer család előtt teremtődhet esély a gyermekvállalás mellett a CSOK plusz által biztosított kamattámogatott hitelkonstrukción keresztüli ingatlanvásárlásra. Sőt a CSOK Plusz, valamint a szintén kamattámogatott, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program egyszerre történő igénylése új kapukat nyitnak az otthonteremtők előtt.
Segítik a családok gyermekvállalását
A demográfiai folyamatok javítása érdekében a kormány az elmúlt tíz évben számos gyermekvállaláshoz kötött otthonteremtési programot vezetett be. A családok gyermekvállalása érdekében a kormány bejelentette, hogy 2029-re mintegy egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól.
- 2025. októbertől a háromgyermekes édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet élveznek.
- 2026-ban a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége lép életbe.
- 2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége kiterjed a teljes jövedelmükre.
- 2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák is jogosultak lesznek a jövedelemadó-mentességre.
- 2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák jövedelme válik szja-mentessé.
- 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet kapnak.
A somogyi vidéken kevesebben szülnek 40 év felett
A CSOK Plusz felfutást jelentett az elmúlt időszakban a somogyi falvak ingatlanpiacán, mára azonban megállt ez a tendencia, felelte érdeklődésünkre Bertók László, Vése polgármestere. Eladó ingatlan nincs a településen, és a lakásépítések száma sem nőtt számottevően. A település vezetője szerint inkább városi tendencia, hogy a nők viszonylag későn szülnek, mert a fiatalabb éveikben sokáig tanulnak, esetleg felsőfokú végzettséget szereznek és karriert építenek. Vidéken viszont nem jellemző a kései gyermekvállalás, de ezzel együtt a CSOK plusz nagy segítséget jelent a családoknak, így az anyák életkora határidejének kitolása is kedvező, értékelte.