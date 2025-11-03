Szennyvizet engedtek a Desedába, környezetkárosítás miatt nyomoz a rendőrség

A Deseda vízminősége június közepén még jó minősítést kapott, a szakemberek ekkor fürdésre alkalmasnak ítélték a tavat. Néhány héttel később, augusztus 15-én azonban a vízminőség hirtelen romlást mutatott, miután feltehetően illegálisan szennyvizet engedtek a tóba. Ezek után, augusztus 19-én a polgármesteri hivatal feljelentést tett.



A Somogy Vármegyei Kormányhivatal pedig szeptember 9-én megkeresésünkre közölte, hogy a Deseda kijelölt strandjánál súlyos bakteriológiai szennyezést mutattak ki, emiatt a hatóság felfüggesztette a fürdőhely üzemeltetését és fürdési tilalmat rendelt el, amit a vízminőség fokozatos javulása ellenére továbbra is fenntartott.

Jobb inkább a partról csodálni az őszi Deseda látványát Fotó: Muzslay Péter

A hatóságok tájékoztatása a Deseda-tóról és annak környezetkárosításáról

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal újabb megkeresésünkre közölte, hogy a Deseda strand fürdővizének utolsó mintavétele október 13-án történt, melynek során Enterococcus és Escherichia coli baktériumokra vizsgálták a vízmintát. Az eredmények alapján a hatóság továbbra is fenntartja a fürdést tiltó határozatát.

A kormányhivatal jelezte, hogy kutyát a strand területére tilos bevinni, ugyanakkor a vizsgált baktériumok az állatokra nem jelentenek kockázatot. Emellett arról is tájékoztattak, hogy a strand területén esetlegesen történt műszaki beavatkozásokról vagy rendőrségi feljelentésről nincs információjuk.

Az eset kapcsán a Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya környezetkárosítás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettessel szemben. A folyamatban lévő eljárásra tekintettel – a nyomozás érdekeire hivatkozva – bővebb tájékoztatást egyelőre nem áll módunkban adni. – tájékoztatott bennünket november 3-án a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.