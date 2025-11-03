november 3., hétfő

Erre kell cserélni az elakadásjelző háromszöget - országonként változik a kötelező felszerelések listája

Címkék#elsősegélycsomag#jármű#bírság#szabály

Közeleg az új év, s ez azt jelenti, hogy a járművezetőkre újabb változás vár. Aki vét a KRESZ szabályok ellen, mélyen a zsebébe nyúlhat, januártól ezért durva büntetés jár.

Harsányi Miklós

Januártól több európai országban megváltoznak az autósok kötelező felszereléseire vonatkozó szabályok, és ezek figyelmen kívül hagyása nemcsak komoly bírságokat eredményezhet – számos országban a durva büntetés szinte előre borítékolható.

Közeleg a változás, a durva büntetés jár a szabálysértőknek
Közeleg a változás, a durva büntetés jár a szabálysértőknek
Fotó: MW

Elsősegélycsomag, láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, pótkerék

A legtöbb országban továbbra is kötelező az elakadásjelző háromszög, a láthatósági mellény és az elsősegélycsomag. Csehországban viszont külön figyelni kell arra, hogy bizonyos autókban pótkerék is legyen: ha nincs defekttűrő abroncs vagy defektjavító készlet, a pótkerék hiánya már önmagában büntetést vonhat maga után. Egyre több helyen számít alapelvárásnak, hogy a járművezetők minden helyzetre felkészülten közlekedjenek – akár kisebb műszaki hiba, akár baleset esetén.

Újabb szigorítás vár a sofőrökre: durva büntetés jön

Spanyolországban 2026-tól érkezik a legnagyobb újítás: az elakadásjelző háromszög helyét egy korszerű elektromos jelzőfény veszi át. Ez az eszköz nemcsak minden irányból látható, narancssárga villogó fényt bocsát ki, hanem automatikusan továbbítja a jármű helyzetét a segélyszolgálatok felé GPS-en keresztül. Az új szabály célja, hogy a sofőröknek ne kelljen az úttestre lépniük, amikor vészhelyzetben ki akarják tenni a háromszöget – ezzel csökken a baleseti kockázat, és gyorsabbá válhat a mentés.
Más országokban is akadnak speciális előírások: Ausztriában, Olaszországban, Szlovákiában és Szlovéniában például minden utasnak kötelező a fényvisszaverő mellény viselése, ha kiszállnak az autóból.

Országonként eltérő szabályozás – megéri átnézni az új szabályokat

Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke kérdésünkre kifejtette: nem szabad figyelmen kívül hagyni a külföldi KRESZ előírásokat, s feltétlenül érdemes az aktuális változásokat, módosításokat figyelemmel követni. Sok magyar turista utazik külföldre ilyenkor is, lassan kezdődik a síszezon. Rámutatott: az út előtt kell megnézni a főbb szabályokat, s nem utólag bosszankodni a tetemes büntetés miatt. Van olyan ország, ahol ha egy gépkocsinak nem megfelelő a műszaki állapota, akkor a jármű elszállításához autómentőt kell hívni, s ezen felül jelentős bírsággal számolhat a sofőr. 

D__OB20050413002
A legtöbb országban továbbra is kötelező az elakadásjelző háromszög
Fotó: MTI 

Rajt előtt indokolt a gépkocsi teljes körű átvizsgálása

– A legtöbb helyen alapkövetelmény az elsősegélycsomag, az elakadásjelző háromszög és a láthatósági mellény – hangsúlyozta. – Ettől egyes országok szabályozása eltérhet, a szabályok betartása alapkövetelmény, a módosításokról gyorsan és könnyen lehet tájékozódni. Punik László arra is nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy különösebb hosszabb út előtt tanácsos szervizbe vinni a gépkocsit, ahol szakemberek a jármű teljes körű átvizsgálásáról gondoskodnak, akárcsak az esetleges hibák javításáról.

 

