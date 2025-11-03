november 3., hétfő

Erdei túra

2 órája

Egészen az erdőig mentek a somogyi tanárok a nyugalomért

”Az együtt töltött idő a legnemesebb ajándék” – csapatépítésből jeles jár a barcsi iskola tanári gárdájának.

Dombi Regina
Erdőbe vonultak a barcsi iskola tanárai

Forrás: KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium facebokk

Csapatépítő napot tartott a barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tanári gárdája, mégpedig a Barcs közeli erdőben. Az intézmény vezetősége évről évre igyekszik megteremteni a lehetőséget, hogy egy-egy napon iskolán kívüli tevékenység során is együtt lehessen a deákos dolgozók közössége, ami idén sem volt másképp. A beszámolók szerint a nap folyamán lehetőségük volt a programon résztvevőknek többek közt Középrigóc felfedezésére, ékszerkészítésre, a lövészet és az íjászkodás kipróbálására és mókás feladatok megoldására. A rigóci tárlatvezetésért és a szuper programokért Boa Tamás volt a felelős, az ékszerkészítésben Bitó Anikó volt a tanári gárda segítségére, Lakatos Éva és a KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium önkéntes diákjai pedig végig koordinálták az eseményt. A felejthetetlen erdei túrát Selyem József biztosította. 

 

