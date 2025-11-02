Az anyag maga súgja meg a gyöngyházkagyló mesterének, mi legyen belőle

Az alkotó immár több mint huszonhat éve készít ékszereket hivatásszerűen. Technikáját húszévesen fejlesztette ki, és azóta is ezt a módszert tökéletesíti. Az alapanyagot, a gyöngyházkagylót nem véletlenül választotta: a természet közelségét, a harmónia üzenetét kívánja belevinni minden egyedi ékszerbe.

Balázs Kata több mint huszonhat éve készít egyedi ékszereket

Fotó: MW

Egyedi ékszerek, amelyek a természet lelkét hordozzák

A különleges technológia ecsettel történő kézi festésen alapul, rétegről rétegre építkezve. A készítés folyamata tizenöt munkafázisból áll: festés, hőkezelés, majd többszöri lakkozás követi egymást amíg az alkotás elnyeri végleges formáját. A végeredmény egy olyan kiegészítő, amelyben a színek mélysége és a gyöngyház fénye egyszerre kel életre.

– A mintáimat a természet, a magyar motívumvilág és az ősi szimbólumrendszerek inspirálják, de nem másolok semmit – árulta el nekünk Balázs Kata, ékszerkészítő. – Intuitívan dolgozom, hagyom, hogy a formák és a színek vezessenek. Mintha az anyag maga súgná meg, mi akar lenni belőle – meséli.

Minden darab egyedi és különleges

Fotó: MW

A művészt nemcsak az alkotás öröme hajtja, hanem az is, hogy az elkészült remekművei megfelelő viselőre találjanak.

– Amikor látom, hogy egy hölgy felveszi a neki való darabot, és egyszerűen elkezd ragyogni tőle, az a pillanat adja meg számomra az alkotás értelmét. Az ékszer csak akkor teljesedik ki, amikor összhangba kerül a viselője lelkével – fogalmazta meg Kata.

Kaposdadán, az otthonául szolgáló kis településen berendezett műhelyében készíti minden darabját, de munkái nemcsak ott találhatók meg. Online boltja mellett rendszeresen jelen van rangos fesztiválokon és exkluzív rendezvényeken is. Budapesten például a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron vagy a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban is találkozhatunk vele. De volt már kiállítása a budapesti Gresham-palotában és a Four Seasons szállodában is.

Különleges kiegészítők, akár ajándékként

Fotó: MW

A következő nagy lépés a nemzetközi piac meghódítása, ugyanis Amerika felé is szeretne nyitni. Már tárgyalásban van a nagykövetségekkel és chicagói prémium szállodákkal, hogy ott is megjelenhessenek a gyöngyházékszerek. Emellett virtuális boltokat is nyitni szeretne, hogy online is elérhetőek legyenek a tengerentúlon. Munkássága mögött nem csupán üzleti ambíció, hanem mély hivatástudat húzódik meg. Minden mozdulatán, minden ecsetvonásán érződik, hogy számára az ékszerkészítés több mint mesterség – lélekkapcsolat az ember és a természet között.