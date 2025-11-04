Ekkortól kevesebbet fizetsz, ha mobillal parkolsz

Jövőre kevesebbet fizetsz, ha mobillal parkolsz – a kormány megszünteti a kényelmi díjat az egész ország területén, így évente több milliárd forint marad a magyarok zsebében - derül ki Szentkirályi Alexandra Facebook-posztjából.

Kaposváron az elmúlt két évben 35 százalékkal nőtt a mobiltelefonos parkolást választók aránya – ez azt jelenti, hogy 2024-ben már több mint 37 ezer alkalommal fizettek parkolást ilyen módon a városban. A kényelmi díj szolgáltatótól függően 50 és 100 forint között mozog. 2026 első negyedévétől a parkolás kényelmi díj nélkül lesz elérhető az autósok számára városunkban is - közölte Pintér Rómeó alpolgármester.