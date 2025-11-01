november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még mindig megy!

1 órája

Előkerült egy régi tűzoltóautó, ami nem csak a retro autók szerelmeseinek szívét dobogtatja meg

Címkék#valaha#város#IFA

Egy régi kaposvári tűzoltóautó bukkant fel újra az interneten, és vele együtt visszatértek múltjának emlékei is.

Molnár Dániel
Előkerült egy régi tűzoltóautó, ami nem csak a retro autók szerelmeseinek szívét dobogtatja meg

Kép a teherautóról. Forrás: Facebook

Régi ismerős bukkant fel az interneten: az AYA-434 rendszámú IFA W 60 teherautó. A Tűzoltóautók gyűjteménye nevű Facebook csoportban tűnt fel újra a legendás jármű, amelyről egy hozzászóló azt írta – valaha a kaposvári tűzoltóság állományában szolgált, „K teher” hívónéven.

Újra felbukkant a teherautó
Forrás: Facebook

A markáns formájú, IFA-k évtizedeken át meghatározó szereplői voltak a magyar tűzoltóságoknak: megbízhatóak, strapabírók és mindenki számára ismerősek voltak az utakon. Most, hogy ez a régi szolgálati gép újra előkerült, nemcsak a veteránrajongók szívét dobogtatja meg, hanem azokét is, akik még emlékeznek a kaposvári „piros IFA” robogására a város utcáin.

Az ülések kissé megkoptak
 Forrás: Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu