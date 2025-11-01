Előkerült egy régi tűzoltóautó, ami nem csak a retro autók szerelmeseinek szívét dobogtatja meg

Régi ismerős bukkant fel az interneten: az AYA-434 rendszámú IFA W 60 teherautó. A Tűzoltóautók gyűjteménye nevű Facebook csoportban tűnt fel újra a legendás jármű, amelyről egy hozzászóló azt írta – valaha a kaposvári tűzoltóság állományában szolgált, „K teher” hívónéven.

Újra felbukkant a teherautó

Forrás: Facebook

A markáns formájú, IFA-k évtizedeken át meghatározó szereplői voltak a magyar tűzoltóságoknak: megbízhatóak, strapabírók és mindenki számára ismerősek voltak az utakon. Most, hogy ez a régi szolgálati gép újra előkerült, nemcsak a veteránrajongók szívét dobogtatja meg, hanem azokét is, akik még emlékeznek a kaposvári „piros IFA” robogására a város utcáin.