november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kávé helyett

27 perce

Titkos energiabomba, amit a természet adott a délutáni fáradtság ellen

Címkék#fruktóz#természet#idegrendszer

Délután rád tör a fáradtság, de már nem kívánsz újabb kávét? Van egy természetes, mégis hatékony megoldás, egy gyümölcs, ami igazi energiabomba. Nemcsak édes ízével kényeztet, hanem testünket is feltölti energiával és tápanyagokkal.

Bodor Nikolett
Titkos energiabomba, amit a természet adott a délutáni fáradtság ellen

A datolya apró, mézédes gyümölcs, amelyet a sivatagokban és meleg éghajlatú területeken termesztenek. Legnagyobb előnye a természetes cukortartalmában rejlik: glükóz, fruktóz és szacharóz biztosítja a gyorsan hasznosítható, mégis egyenletes energia adagolását. Míg egy csésze kávé ideiglenesen pörgeti az idegrendszert, a datolya fokozatos energiát ad anélkül, hogy hirtelen megemelné a vércukorszintet.

Apró energia a délutánokra Fotó: Gál Gábor
Apró energia a délutánokra
Fotó: Gál Gábor

Kicsi, de hasznos, ha energia kell

A gyümölcs emellett bőséges rostot tartalmaz, ami támogatja az emésztést, megelőzi a székrekedést, és elősegíti a bélflóra egészségét. A benne található kálium és magnézium a szív működéséhez elengedhetetlen. A kálium segít a vérnyomás szabályozásában, a magnézium pedig az izmok és a szívizom megfelelő működésében.

Antioxidáns-tartalma – flavonoidok, karotinoidok és fenolsavak – segít semlegesíteni a szabad gyököket, így hozzájárulhat a krónikus betegségek, például szívbetegségek vagy daganatos elváltozások kockázatának csökkentéséhez. Fogyasztása nemcsak a fáradtság ellen hatásos, hanem hosszú távon a szív- és érrendszer védelmében is szerepet játszik.

– Cukortartalma miatt adhat egy kis plusz löketet, de tegyük hozzá, hogy messze nem olyan számottevő, mint a kávéé – mondta Vass Bence, kaposvári dietetikus.

Kiemelte: A datolya édes íze és természetes cukortartalma valóban okozhat egy kisebb vércukorszint-emelkedést, ami átmenetileg fokozhatja a koncentrációt, különösen akkor, ha valaki fáradtabb volt előtte. Sokan attól tartanak, hogy hirtelen megemelheti a vércukorszintet. 
– Egy egészséges ember esetében ez nem jelent problémát. Ha valakinek rendben működik a szénhidrát-anyagcseréje, a hasnyálmirigy elegendő inzulint termel, ami gyorsan visszaállítja a vércukorszintet a normál értékre. Ez egy teljesen természetes folyamat. A gond inkább akkor merül fel, ha valakinél cukorbetegség vagy inzulinrezisztencia áll fenn, de egy teljesen egészséges, átlagos ember számára ez egyáltalán nem jelent problémát, így nem is kell tőle tartani – tette hozzá a dietetikus.

Friss és aszalt formában is fogyasztható
Friss és aszalt formában is fogyasztható

Friss és aszalt formában egyaránt fogyasztható. Az aszalt változat tápanyagban és kalóriában koncentráltabb, így napi 2–3 szem ideális a reggelihez, smoothie-ba, zabkásába, vagy délutáni uzsonnára. Ez a természet egyik legtisztább energiaforrása, amely koffein nélkül, mégis hatékonyan támogatja a vitalitást.  Vas, B6-vitamin, magnézium, réz – az idegrendszer működését, a vérképzést és az izmok regenerációját is támogatják. Sportolás előtt vagy után, akár egy marék dióval vagy natúr joghurttal kombinálva is tökéletes választás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu