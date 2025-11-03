Titkos energiabomba, amit a természet adott a délutáni fáradtság ellen

A datolya apró, mézédes gyümölcs, amelyet a sivatagokban és meleg éghajlatú területeken termesztenek. Legnagyobb előnye a természetes cukortartalmában rejlik: glükóz, fruktóz és szacharóz biztosítja a gyorsan hasznosítható, mégis egyenletes energia adagolását. Míg egy csésze kávé ideiglenesen pörgeti az idegrendszert, a datolya fokozatos energiát ad anélkül, hogy hirtelen megemelné a vércukorszintet.

Apró energia a délutánokra

Fotó: Gál Gábor

Kicsi, de hasznos, ha energia kell

A gyümölcs emellett bőséges rostot tartalmaz, ami támogatja az emésztést, megelőzi a székrekedést, és elősegíti a bélflóra egészségét. A benne található kálium és magnézium a szív működéséhez elengedhetetlen. A kálium segít a vérnyomás szabályozásában, a magnézium pedig az izmok és a szívizom megfelelő működésében.

Antioxidáns-tartalma – flavonoidok, karotinoidok és fenolsavak – segít semlegesíteni a szabad gyököket, így hozzájárulhat a krónikus betegségek, például szívbetegségek vagy daganatos elváltozások kockázatának csökkentéséhez. Fogyasztása nemcsak a fáradtság ellen hatásos, hanem hosszú távon a szív- és érrendszer védelmében is szerepet játszik.

– Cukortartalma miatt adhat egy kis plusz löketet, de tegyük hozzá, hogy messze nem olyan számottevő, mint a kávéé – mondta Vass Bence, kaposvári dietetikus.

Kiemelte: A datolya édes íze és természetes cukortartalma valóban okozhat egy kisebb vércukorszint-emelkedést, ami átmenetileg fokozhatja a koncentrációt, különösen akkor, ha valaki fáradtabb volt előtte. Sokan attól tartanak, hogy hirtelen megemelheti a vércukorszintet.

– Egy egészséges ember esetében ez nem jelent problémát. Ha valakinek rendben működik a szénhidrát-anyagcseréje, a hasnyálmirigy elegendő inzulint termel, ami gyorsan visszaállítja a vércukorszintet a normál értékre. Ez egy teljesen természetes folyamat. A gond inkább akkor merül fel, ha valakinél cukorbetegség vagy inzulinrezisztencia áll fenn, de egy teljesen egészséges, átlagos ember számára ez egyáltalán nem jelent problémát, így nem is kell tőle tartani – tette hozzá a dietetikus.