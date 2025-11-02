november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indul a szezon

50 perce

Épül a Balaton egyik legszebb jégpályája

Címkék#Balaton#jégpályája#korcsolyapálya

Molnár Dániel
Épül a Balaton egyik legszebb jégpályája

Illusztráció

Megkezdődtek az előkészületek a Balaton partján: a „Jégre mindenki!” csapata bejelentette, hogy már épül a tó egyik legszebb fekvésű jégpályája, amely Balatonbogláron a kikötő parkolójában lesz. A tervek szerint a hónap végén nyithat meg a korcsolyapálya – ha az időjárás is úgy akarja, és nem marad a mostani tavaszias meleg. A szervezők szerint idén is varázslatos hangulat várja majd a látogatókat: a jégpálya különleges panorámája, a Balaton látványa és a téli fények együtt garantálják az élményt, amit kár lenne kihagyni. Most még készül a jég, de hamarosan újra aktuális lesz a jól ismert felhívás: Jégre Mindenki! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu