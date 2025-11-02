Épül a Balaton egyik legszebb jégpályája

Megkezdődtek az előkészületek a Balaton partján: a „Jégre mindenki!” csapata bejelentette, hogy már épül a tó egyik legszebb fekvésű jégpályája, amely Balatonbogláron a kikötő parkolójában lesz. A tervek szerint a hónap végén nyithat meg a korcsolyapálya – ha az időjárás is úgy akarja, és nem marad a mostani tavaszias meleg. A szervezők szerint idén is varázslatos hangulat várja majd a látogatókat: a jégpálya különleges panorámája, a Balaton látványa és a téli fények együtt garantálják az élményt, amit kár lenne kihagyni. Most még készül a jég, de hamarosan újra aktuális lesz a jól ismert felhívás: Jégre Mindenki!