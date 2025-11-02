november 2., vasárnap

Achilles névnap

Felbőgnek a motorok

4 órája

Ez a dunántúli város lesz ismét a benzingőzös éjszaka fővárosa

Címkék#benzingőzös#esemény#autó

Ismét felbőgnek a motorok Keszthelyen, ahol az autórajongók egy hatalmas, egész estét betöltő találkozóra gyűlnek össze november 22-én.

Molnár Dániel

Az esemény délután 14 órakor indul, és egészen hajnalig tart majd. A szervezők idén minden eddiginél nagyobb bulira készülnek: lesz hangnyomásmérés, látványos füstölés, valamint külön díjazzák a legszebb autókat, felnit és fényezést. A látogatók testközelből csodálhatják meg a legkülönlegesebb gépeket, miközben a zene és a motorok hangja garantálja a fesztiválhangulatot.
A rendezvény zárt területen zajlik, ezért a parkolásra és a helyszíni tartózkodásra vonatkozó szabályokat érdemes figyelembe venni. Egy biztos: november 22-én Keszthely lesz a benzingőzös éjszaka fővárosa.

 

