Ez a dunántúli város lesz ismét a benzingőzös éjszaka fővárosa

Az esemény délután 14 órakor indul, és egészen hajnalig tart majd. A szervezők idén minden eddiginél nagyobb bulira készülnek: lesz hangnyomásmérés, látványos füstölés, valamint külön díjazzák a legszebb autókat, felnit és fényezést. A látogatók testközelből csodálhatják meg a legkülönlegesebb gépeket, miközben a zene és a motorok hangja garantálja a fesztiválhangulatot.

A rendezvény zárt területen zajlik, ezért a parkolásra és a helyszíni tartózkodásra vonatkozó szabályokat érdemes figyelembe venni. Egy biztos: november 22-én Keszthely lesz a benzingőzös éjszaka fővárosa.