Ezen a balatoni strandon néhány percre hercegnőnek érezheted magad

A Balaton-part egyik legvarázslatosabb látványossága most egy igazi mesébe repíti a látogatókat. A siófoki Nagystrandon egy hatalmas, díszes tökhintó kapott helyet, amelyben bárki helyet foglalhat egy fotó erejéig. A látványos installáció tökéletes helyszín családi képekhez, szép emlékekhez vagy akár egy romantikus pillanat megörökítéséhez.

Ha egy kis tündérmese-hangulatot szeretnél vinni a napodba, ne hagyd ki ezt a különleges helyszínt — a siófoki Nagystrandon most tényleg mindenki hercegnőnek vagy hercegnek érezheti magát.