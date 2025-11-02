november 2., vasárnap

Tökhintóra fel!

1 órája

Ezen a balatoni strandon néhány percre hercegnőnek érezheted magad

Címkék#siófoki nagystrand#Nagystrandra#tökhintó

Egy kis tündérmese hangulatát élhetik át azok, akik ellátogatnak a siófoki Nagystrandra, ahol különleges fotóhely várja a látogatókat.

Molnár Dániel

A Balaton-part egyik legvarázslatosabb látványossága most egy igazi mesébe repíti a látogatókat. A siófoki Nagystrandon egy hatalmas, díszes tökhintó kapott helyet, amelyben bárki helyet foglalhat egy fotó erejéig. A látványos installáció tökéletes helyszín családi képekhez, szép emlékekhez vagy akár egy romantikus pillanat megörökítéséhez.
Ha egy kis tündérmese-hangulatot szeretnél vinni a napodba, ne hagyd ki ezt a különleges helyszínt — a siófoki Nagystrandon most tényleg mindenki hercegnőnek vagy hercegnek érezheti magát.

 

 

