Ezzel a dallal üzenhetünk azoknak, akik már felülről figyelnek ránk

Kovácsovics Fruzsina "Űrhajós leszek!" című megható dalához készítettek videóklipet Kapu Tiborral, amelyben az űrhajós gitározik. A dal szövegének aktualitása a november 1. ünnephez kapcsolódva vitathatatlan. Az „Űrhajós leszek” nemcsak a csillagok közé, hanem a lélek legmélyebb zugába is elrepít. Egy megható szerzemény a szeretetről, a hiányról, és arról, miként őrizhetjük meg a kapcsolatot azokkal, akik már odafentről vigyáznak ránk.