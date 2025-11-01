Halottak napja
20 perce
Ezzel a dallal üzenhetünk azoknak, akik már felülről figyelnek ránk
Kovácsovics Fruzsina és Kapu Tibor közös dala finoman emlékeztet arra, hogy a szeretet nem ismer határokat – még az ég és a föld között sem.
Kovácsovics Fruzsina "Űrhajós leszek!" című megható dalához készítettek videóklipet Kapu Tiborral, amelyben az űrhajós gitározik. A dal szövegének aktualitása a november 1. ünnephez kapcsolódva vitathatatlan. Az „Űrhajós leszek” nemcsak a csillagok közé, hanem a lélek legmélyebb zugába is elrepít. Egy megható szerzemény a szeretetről, a hiányról, és arról, miként őrizhetjük meg a kapcsolatot azokkal, akik már odafentről vigyáznak ránk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre