november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halottak napja

20 perce

Ezzel a dallal üzenhetünk azoknak, akik már felülről figyelnek ránk

Címkék#csillag#Kovácsovics Fruzsina#Kapu Tibor

Kovácsovics Fruzsina és Kapu Tibor közös dala finoman emlékeztet arra, hogy a szeretet nem ismer határokat – még az ég és a föld között sem.

Molnár Dániel
Ezzel a dallal üzenhetünk azoknak, akik már felülről figyelnek ránk

Kovácsovics Fruzsina "Űrhajós leszek!" című megható dalához készítettek videóklipet Kapu Tiborral, amelyben az űrhajós gitározik. A dal szövegének aktualitása a november 1. ünnephez kapcsolódva vitathatatlan. Az „Űrhajós leszek” nemcsak a csillagok közé, hanem a lélek legmélyebb zugába is elrepít. Egy megható szerzemény a szeretetről, a hiányról, és arról, miként őrizhetjük meg a kapcsolatot azokkal, akik már odafentről vigyáznak ránk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu