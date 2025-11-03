Helyi közélet
40 perce
Fa döntött ki egy villanyoszlopot Kálmáncsán, az oszlop öt másikat is magával rántott - fotók
– Felsővezetékre dőlt egy fa Kálmáncsán, a Rákóczi utcában, amely következtében kidőlt egy transzformátorral szerelt villanyoszlop és öt továbbit magával döntött – közölte hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – A barcsi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, akik biztosították a helyszínt az áramszolgáltató kiérkezéséig, majd közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében.
