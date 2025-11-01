55 perce
A világ legjobbjai között a balatonmáriai tökös kreáció
Új bajnok született pénteken Olaszországban. Somodi János, balatonmáriafürdői cukrász egyike volt azoknak a magyar szakembereknek, akik azért utaztak ki a World Gelato Mastersre, hogy a világbajnokságon képviseljék hazánkat. Sikerült bejutnia a bolygó legjobb fagyikészítői közé: a Torta della Nonna névre keresztelt fagylaltja lenyűgözte az olaszokat is.
Évek óta tartó készülődés és az alapanyagok gondos kiválasztása, gyakorlás és persze sok izgalom előzte meg az olaszországi Gelato Festival World Masters selejtezőjében aratott sikert. Somodi János és a Torta della Nonna is képviseli Magyarországot a fagylalt világbajnokságon.
A sütőtökös mandulás kreáció a szakavatott zsűrit is lenyűgözte, így a balatonmáriafürdői Florida fagyizó cukrásza újabb versenyre kvalifikálta magát, ahol már csak a világ legjobbjai mérik össze tudásukat.
– Jani kemény munkával elkészített fagyija ismét bizonyított, és az Év Fagylaltja nagydíj után az európai döntőből is továbbjutott, így köszöntötték a balatoni fagyizó dolgozói közösségi oldalukon munkatársukat, aki a fotókon büszkén pózol a díjnyertes kreációval. Szavakkal leírhatatlan, amit most érzünk — ott vagyunk a világbajnokságon, és képviselhetjük Magyarországot! Egyelőre kavarognak az érzelmek, de nagyon köszönjük azt a rengeteg energiát és biztatást, amit tőletek kaptunk. Elképesztő érzés volt látni, mennyien szurkoltok a sikerünkért, köszönjük, olvashatóak a megható sorok a többszörös díjnyertes cukrászda közösségi oldalán.
Somodi János mellett a nagykanizsai Wilheim Dávid is továbbjutott, így ketten képviselik hazánkat a rangos versenyen.
A fagylalt, ami süteményből született
Somodi János, a balatonmáriafürdői Florida fagyizó cukrásza még 2022-ben alkotta meg a Torta della Nonnát, direkt erre a versenyre.
– A fagyi ötlete onnan jött, hogy Kéthelyen korábban ettem egy olyan desszertet, aminek hasonló ízvilága volt, ahhoz hasonlóan finomat előtte még sosem kóstoltam. Egyszer még visszamentem csak a desszert miatt és aztán eldöntöttem, hogy ezt az ízélményt adom vissza fagyiban – mesélte az új fagylalt recept születését Somodi János.
A többi már történelem, ahogy az is, hogy az Év fagyija díjat elnyerte a Torta della Nonna fantázianevű sütőtökös fagyi és az is, hogy a Gelato Festival World Masters első elődöntőjén sikert aratott a somogyi cukrász munkája. Korábban Somodi János azt mondta, maga a kijutás is nagy szakmai elismerés, de a vb-n való részvétel egy még nagyobb mérföldkő lesz.