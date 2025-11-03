1 órája
Fanni élete legnagyobb harcát vívja, segítsünk neki!
Egy kis somogysámsoni család küzdelme megérintette a közösségüket: a 11 éves Ort Fanni talamuszt érintő daganatos betegséggel harcol, miközben szülei minden erejükkel azon vannak, hogy megteremtsék számára a gyógyulás feltételeit. Most arra kérik az embereket, hogy ki-ki lehetősége szerint segítsen – hiszen minden apró támogatás reményt és erőt ad a nehéz időszakban.
Szívszorító bejegyzés látott napvilágot a Facebook-on. A Somogysámsonban élő 11 éves Ort Fanni, talamuszt érintő daganatos betegséggel küzd. A család nehéz időszakon megy keresztül, és most minden támogatásra szükségük van, hogy Fanni számára biztosítani tudják a megfelelő kezeléseket és a nyugodt környezetet a gyógyuláshoz.
Édesanyja megható bejegyzésben kért segítséget az emberektől: bármilyen támogatás – legyen az egy jó szó, tanács vagy anyagi hozzájárulás – hatalmas erőt ad nekik ebben a küzdelemben — írta Bogdán Ivett, Fanni édesanyja.
Aki szeretne segíteni, az az alábbi elérhetőségen veheti fel a kapcsolatot a családdal:
06 30 924 3902 - Bogdán Ivett
Számlaszám: 11773494-00790244-00000000
– Egy apró segítség is óriási erőt ad nekünk a kislányunk gyógyulásához – mondta az édesanya.