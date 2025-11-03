november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívszorító bejegyzés

1 órája

Fanni élete legnagyobb harcát vívja, segítsünk neki!

Címkék#szükség#somogysámsoni#édesanya

Egy kis somogysámsoni család küzdelme megérintette a közösségüket: a 11 éves Ort Fanni talamuszt érintő daganatos betegséggel harcol, miközben szülei minden erejükkel azon vannak, hogy megteremtsék számára a gyógyulás feltételeit. Most arra kérik az embereket, hogy ki-ki lehetősége szerint segítsen – hiszen minden apró támogatás reményt és erőt ad a nehéz időszakban.

Molnár Dániel

Szívszorító bejegyzés látott napvilágot a Facebook-on. A Somogysámsonban élő 11 éves Ort Fanni, talamuszt érintő daganatos betegséggel küzd. A család nehéz időszakon megy keresztül, és most minden támogatásra szükségük van, hogy Fanni számára biztosítani tudják a megfelelő kezeléseket és a nyugodt környezetet a gyógyuláshoz.

Ort Fanni 11 éves Somogysámsoni kislány
Fotó: Bogdán Ivett

Édesanyja megható bejegyzésben kért segítséget az emberektől: bármilyen támogatás – legyen az egy jó szó, tanács vagy anyagi hozzájárulás – hatalmas erőt ad nekik ebben a küzdelemben — írta Bogdán Ivett, Fanni édesanyja.

Aki szeretne segíteni, az az alábbi elérhetőségen veheti fel a kapcsolatot a családdal:
06 30 924 3902 - Bogdán Ivett
Számlaszám: 11773494-00790244-00000000

– Egy apró segítség is óriási erőt ad nekünk a kislányunk gyógyulásához – mondta az édesanya.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu