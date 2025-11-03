Fanni élete legnagyobb harcát vívja, segítsünk neki!

Szívszorító bejegyzés látott napvilágot a Facebook-on. A Somogysámsonban élő 11 éves Ort Fanni, talamuszt érintő daganatos betegséggel küzd. A család nehéz időszakon megy keresztül, és most minden támogatásra szükségük van, hogy Fanni számára biztosítani tudják a megfelelő kezeléseket és a nyugodt környezetet a gyógyuláshoz.

Ort Fanni 11 éves Somogysámsoni kislány

Fotó: Bogdán Ivett

Édesanyja megható bejegyzésben kért segítséget az emberektől: bármilyen támogatás – legyen az egy jó szó, tanács vagy anyagi hozzájárulás – hatalmas erőt ad nekik ebben a küzdelemben — írta Bogdán Ivett, Fanni édesanyja.

Aki szeretne segíteni, az az alábbi elérhetőségen veheti fel a kapcsolatot a családdal:

06 30 924 3902 - Bogdán Ivett

Számlaszám: 11773494-00790244-00000000

– Egy apró segítség is óriási erőt ad nekünk a kislányunk gyógyulásához – mondta az édesanya.