Somogyi Nyugdíjasok

Fél évszázad után látták egymást újra az egykori közgazosok

Varga László
Fél évszázad után látták egymást újra az egykori közgazosok

Még visszatér a vén diák, viszontlátásra hát – szólt a jól ismert dal ötven évvel ezelőtt a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola harminchét fős 4/c osztályának ballagási ünnepségén. 
S hogy komolyan is gondolták a fogadalmat, mi sem jelzi jobban, minthogy ötévente ismét találkoztak, nemrég éppen az 50. évforduló jegyében. Ezúttal huszonketten voltak, de így is öttel többen, mint legutóbb. 
– Sajnos páran már csak fentről figyelhettek bennünket, mint ahogy az egykori tanáraink közül sem él már senki, és nem lehetett közöttünk a szeretett osztályfőnökünk, Lengyel Lászlóné sem, néhányan pedig az egészségi állapotuk miatt maradtak távol. Kellemes meglepetés volt ugyanakkor, hogy olyanok is eljöttek, akikkel az ötven év alatt egyszer sem találkoztunk – mondta Szentgróti József, az osztály három fiú tanulójának egyike. A beszámolókból kiderült, hogy akadt közöttük pedagógus és jegyző, valamint néhány közép- és egy felső vezető is. 

 

