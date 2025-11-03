november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útjavítás

1 órája

Fontos fejlesztés indul Csokonyavisontán

Címkék#biztonság#benzinkút#Csokonyavisontán#Novics és Társa Közműépítő Kft#polgármester

Felújítják Csokonyavisonta egyik legrosszabb állapotban lévő útszakaszát, az aszfaltozási előkészületek már hétfőn reggel elkezdődtek.

Munkatársunktól
Fontos fejlesztés indul Csokonyavisontán

Felújítják az egyik legrosszabb állapotban lévő utat Csokonyavisontán

Forrás: googlemaps

Hétfőn elkezdődött Csokonyavisontán a Széchenyi utcában, a benzinkút melletti útszakasz teljes felújítása. Katz Zoltán, a település polgármestere közösségi oldalán tájékoztatta erről a lakosságot. Beszámolója szerint ez a település egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasza, így a felújítása nemcsak régóta váratott magára, hanem kiemelten fontos is. Véleménye szerint a beruházás jelentősen javítja majd a közlekedés biztonságát, és a településkép szempontjából is látványos előrelépést hoz. A település vezetője kiemelte, hogy a kivitelezést a Novics és Társa Közműépítő Kft. végzi, és az aszfaltozási előkészületek már a hétfő napon megkezdődtek, ami miatt kisebb forgalomkorlátozások, fennakadások is előfordulhatnak, ezért kérik a lakosság türelmét és megértését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu