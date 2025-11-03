Fontos fejlesztés indul Csokonyavisontán

Hétfőn elkezdődött Csokonyavisontán a Széchenyi utcában, a benzinkút melletti útszakasz teljes felújítása. Katz Zoltán, a település polgármestere közösségi oldalán tájékoztatta erről a lakosságot. Beszámolója szerint ez a település egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasza, így a felújítása nemcsak régóta váratott magára, hanem kiemelten fontos is. Véleménye szerint a beruházás jelentősen javítja majd a közlekedés biztonságát, és a településkép szempontjából is látványos előrelépést hoz. A település vezetője kiemelte, hogy a kivitelezést a Novics és Társa Közműépítő Kft. végzi, és az aszfaltozási előkészületek már a hétfő napon megkezdődtek, ami miatt kisebb forgalomkorlátozások, fennakadások is előfordulhatnak, ezért kérik a lakosság türelmét és megértését.