Somogy legelhagyatottabb temetői üzennek az alkotók művein keresztül
Az örökkévalóságot idéző temetők minden évben más üzenetet hordoznak, amelyet a pályázó művészek által képként láthatunk. Ezt mutatta be az a fotókiállítás is, amelyet idén 14. alkalommal rendezett meg a Somogy Temetkezési Kft., a Mementó Somogy Alapítvány és a Somogyi Hírlap Temetők üzenete címmel. Az amatőr és hivatásos fotósok számára meghirdetett pályázat eredményeit Mindenszentek napján hirdették ki.
– Ebben az évben 19 pályázó 95 képét értékelték a zsűri tagjai, akiknek rendkívül nehéz volt a munkája. Rengeteg igényes és jó fotó készült, ezért nagyon nehéz volt kiválasztani azokat a képeket, amelyek egy éven keresztül a Kaposvári Keleti Temető ravatalozójában segítik sajátos üzeneteikkel a gyász feldolgozását. Az elmúlt években több mint ezer felvétel érkezett a Temetők üzenete fotókiállítás pályázatára — mondta Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. igazgatóhelyettese.
– Abban az időszakban, amikor rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák, fogékonyabbá teszik a lelkeket a természetfeletti világ érzékelésére – mondta köszöntőjében Gáspár Ferenc, Kaposvár város díszpolgára. Köszöntőjében beszélt azokról az érzésekről, kérdésekről amelyek megfogalmazódnak, felszínre kerülnek a temetők látogatásakor.
Temetőink üzenete fotókiállítás 2025Fotók: Lang Róbert
Fotókiállítás kulisszatitkai
– Mondhatni a zsűri már rutinosan tette a dolgát – ezt már Bedő Kornél, a Compur fotóklub elnöke mondta, aki a zsűrizés folyamatának kulisszatitkaival folytatta, kiemelte, sikerült pont annyi képet kiválasztani, hogy a kiállítást nem kell cserélni az elkövetkezendő évben. Azt is hozzátette: nagyon sokszor zseniális volt az ötlet, viszont a kivitelezés még kiforratlan volt, de nagyon bízik benne, hogy jövőre már fejlődnek ezek a pályázók is. Az idén csak egy alkotó élt az emberábrázolással, jövőre szívesen fogadnának több ilyen művet. Az idén több alkotó művében a temetők üzeneteként az idő múlásának, és az emberi élet jelentőségének ábrázolása köszönt vissza.
2025-ben az első díjat Benkocs Balázs nyerte el, immár másodszor, az idén az Őrzők az éjszakában című képével, amely a Nagybajom, Kakpuszta temetőben készült. A második helyezett az idén Battyáni Norbert lett, aki Lux animae nevet viselő fotójával ért el sikert. Harmadik helyezett lett Huszár Petra Elmúlás és virágpor című alkotásával. A Memento Somogy Alapítvány különdíjával szintén Benkocs Balázst jutalmazta a szakmai zsűri, aki ezt Zsuzsika néven nevezett fotójával érdemelte ki. A Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubjának különdíját 2025-ben Kiss Gábor Megfakult kötelék című fotója érdemelte ki. A Somogyi Hírlap különdíját Kissné Tombor Krisztina Két néma testvér című fotója kapta. Kaposvár különdíját Stulic Milan Az idő egy illúzió című fotójáért vette át Szita Károly polgármestertől.
Temetőink üzenete: a díjazott képekFotók: Lang Róbert
– Nagybajom mellett található Kakpuszta, most már egy szellemfaluvá vált hely, amely teljesen lakatlan. A téma ötletelésekor jutott eszembe, hogy egy olyan temetőt kellene keresnem, amely nagyon kihalt, és a mesterséges intelligenciát hívtam segítségül, hogy megtaláljam a legkihaltabb temetőt Somogy vármegye környékén — mondta Benkocs Balázs, akinek Őrzők az éjszakában című fotója érdemelte ki az első helyet a fotópályázaton. Az alkotó a művében a legelhagyatottabb temető által hordozott üzenetet jelenítette meg. A kép elkészülésekor érezhető már-már horrorisztikus atmoszféra köszön vissza az elkészült művön.
– A kép sötétedés után készült, és egy barátom segítségével, aki oldalról egy lámpával megvilágította nekem a sírokat — árulta el az alkotó.