Somogy legelhagyatottabb temetői üzennek az alkotók művein keresztül

Fotókiállítás kulisszatitkai

– Mondhatni a zsűri már rutinosan tette a dolgát – ezt már Bedő Kornél, a Compur fotóklub elnöke mondta, aki a zsűrizés folyamatának kulisszatitkaival folytatta, kiemelte, sikerült pont annyi képet kiválasztani, hogy a kiállítást nem kell cserélni az elkövetkezendő évben. Azt is hozzátette: nagyon sokszor zseniális volt az ötlet, viszont a kivitelezés még kiforratlan volt, de nagyon bízik benne, hogy jövőre már fejlődnek ezek a pályázók is. Az idén csak egy alkotó élt az emberábrázolással, jövőre szívesen fogadnának több ilyen művet. Az idén több alkotó művében a temetők üzeneteként az idő múlásának, és az emberi élet jelentőségének ábrázolása köszönt vissza.

Bedő Kornél elmondta a zsűri értékelését

Fotó: Lang Róbert

2025-ben az első díjat Benkocs Balázs nyerte el, immár másodszor, az idén az Őrzők az éjszakában című képével, amely a Nagybajom, Kakpuszta temetőben készült. A második helyezett az idén Battyáni Norbert lett, aki Lux animae nevet viselő fotójával ért el sikert. Harmadik helyezett lett Huszár Petra Elmúlás és virágpor című alkotásával. A Memento Somogy Alapítvány különdíjával szintén Benkocs Balázst jutalmazta a szakmai zsűri, aki ezt Zsuzsika néven nevezett fotójával érdemelte ki. A Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubjának különdíját 2025-ben Kiss Gábor Megfakult kötelék című fotója érdemelte ki. A Somogyi Hírlap különdíját Kissné Tombor Krisztina Két néma testvér című fotója kapta. Kaposvár különdíját Stulic Milan Az idő egy illúzió című fotójáért vette át Szita Károly polgármestertől.