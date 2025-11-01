november 1., szombat

500-ért egy masszázs és mellé egy iszappakolás? Ebbe a dunántúli gyógyfürdőbe menj, ha szeretnéd

A hűvös idő beköszöntével sokan keresik a testi-lelki feltöltődés lehetőségét a gyógyvizekben. Az őszi hónapokban évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a gyógy- és termálfürdők iránt. Somogy több fürdője is különleges akciókkal várja a vendégeket: diákoknak, nyugdíjasoknak és családoknak is kedvezőbb árú belépőkkel kínálnak pihenést és kikapcsolódást.

A meleg víz nemcsak ellazít, hanem bizonyítottan jótékony hatással van az ízületekre, az izmokra és a keringésre is. Az őszi időszak így nemcsak a feltöltődés, hanem az egészségmegőrzés ideje is lehet, különösen Somogyban, ahol több gyógy- és termálfürdő is kedvezményes belépőkkel csábítja a látogatókat.

Gyógy- és termálfürdő akciók, minden korosztálynak
Az utóbbi hetekben több somogyi termálfürdő is bejelentette őszi akcióit. A Kaposvári Virágfürdő például a diákokat célozza meg. A 14 év feletti, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező vendégek mindössze 1800 forintért válthatnak napi belépőt. Így a tanulók is megfizethető áron élvezhetik a fedett medencék és szaunák nyújtotta kikapcsolódást.

A Barcsi Gyógyfürdő idén is megtartja népszerű „szuperszerda” akcióját. November 26-án és december 17-én a délelőtti jegyárak egész napos fürdőzést biztosítanak, így a látogatók kedvező áron tölthetnek el egy teljes napot a fedett élményfürdőben.

Barcsi Gyógyfürdő „szuperszerda” akciója
Gyógy- és termálfürdők akciói

Kedvezmény várja az idősebb korosztályt is: az Igali Gyógyfürdő novemberben ismét elindítja „Fifty-Fifty” nevű akcióját. Az 50 év felettiek minden szerdán 50 százalékos árengedménnyel válthatnak napi belépőt, így mindössze 2100 forintért lazíthatnak a gyógyvizes medencékben.

A Buzsáki Csiszta Fürdő nem akcióval, hanem alacsonyabb belépőárral kompenzálja a rövidebb nyitvatartási időt. A Balatonhoz közeli termálfürdő november 1-jén, szombaton csak 14 óráig tart nyitva, viszont a napi jegy ára ekkor 1600 forint lesz.

A közelmúltban a Nagyatádi Gyógyfürdő is különleges kedvezménnyel lepte meg vendégeit. Egy rendhagyó akció keretében mindössze 500 forintért próbálhattak ki a résztvevők két, szabadon választott kezelést, ami egyedülálló lehetőséget jelentett az érdeklődők számára. A fürdő kínálata igazán széles volt. Az iszapkezelés, a súlyfürdő, a szénsavas fürdő, az orvosi gyógymasszázs, a víz alatti vízsugármasszázs, valamint a víz alatti és csoportos gyógytorna is szerepelt a választható szolgáltatások között.

– Ilyen még nem volt korábban, ez az első alkalom, hogy ilyen jellegű szolgáltatást kínáltunk – mondta el Druzsin Imre, a Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő vezetője. Hozzátette, hogy a kezdeményezés sikerén felbuzdulva a közeljövőben – várhatóan decemberben vagy januárban – újra terveznek hasonló lehetőséget biztosítani a látogatók számára.

 

 

