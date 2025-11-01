200 ezer forintos büntetésre számíthat, aki nem hajlandó ezt az új eszközt beszerelni a kocsijába

Újfajta eszközzel fognák vissza a gyorshajtókat: az érintettek autója kapna egy kütyüt, mely szabályosan ellehetetlenítené a sebességtúllépést, írta meg a vezess.hu.

A gyorshajtók ellen nem csak a traffipax hatásos

Új eszköz bevethető a gyorshajtók ellen

Új szintre emelhetik a száguldozás elleni fellépést, miután a visszaeső, notórius gyorshajtók autójába intelligens sebességasszisztenst (ISA) tennének, amely lényegében ellehetetleníti a sebességtúllépést az USA Wisconsin államában.

A működése azon alapul, hogy az egyes utakhoz a GPS-es adatbázisra támaszkodva sebességkorlátokat társít, és nem engedi az autónak, hogy ezt a határt túllépje. Tehet az autó nem fog tudni gyorsabban menni, mint az eszköz által meghatározott sebesség.

A szerkezet magyar pénzben 570 ezer forintba kerül, és mindazoknak használnia kellene, akiket öt éven belül legalább kétszer súlyos gyorshajtáson kaptak. Aki mégsem szereli be az eszközt, és tetten érik, 600 dolláros (200 ezer forintos) büntetésre számíthat. Hasonló előírást több más amerikai államban is meglépnek a közeljövőben.

A somogyi szakértő támogatja az ötletet

Az egész világon elterjedhet a megoldás, jósolta Koncz István, kaposvári közlekedési szakértő, aki szerint a sebességhatárok betartása etikai kérdés. Őt magát is foglalkoztatta a gondolat, hogy az autóba beszerelt elektronika meghiúsíthatja a szabályszegést. Ennek minden technikai feltétele adott, hiszen a GPS tudja, hogy merre jár a jármű. Az ötlet nem minden autósnak nyerné el a tetszését, de a balesetek számának visszaszorítását szolgálná. A sebességtúllépést ugyanis mindig az emberi tényező okozza, és a gyorshajtás miatt halnak meg a legtöbben az utakon.