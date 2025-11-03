november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulók
Különlegesség

1 órája

Hihetetlen, mit ültetett ez a nő – ilyen biztosan nincs mindenkinek otthon

Címkék#íz#kavalkád#csirimojó#gyümölcs

Egy nő nemrégiben egy egzotikus gyümölcs magját ültette el, amely eredetileg Dél-Amerikából származik, és itthon szinte alig találkozni vele. A gyümölcs íze igazi ízkavalkád. Sokan talán még csak nem is hallottak erről a különlegességről, nemhogy megkóstolták volna, és itthon biztos nincs belőle mindenkinek.

Bodor Nikolett

Egy nő a Facebookon egy közösségi csoportban osztotta meg élményét, miszerint tavasszal a lányától kapott egy krémalmát, más néven csirimojót, amelyet az egyik utazásáról hozott. Elmondása szerint néhány magot elültetett, és mind kikeltek. A gyümölcsöt áprilisban kapta, és a hónap közepén kezdte el ültetni a magokat. Azóta a magoncok már legalább 25 centiméteresre nőttek.

A nem mindenki számára ismert gyümölcs, a csirimojó
Fotó: MW

Tagai Kata Maja elmondta, hogy miután lánya hazahozta neki a gyümölcsöt Alicante-ből, nem állt meg itt, ugyanis a kertjébe japán naspolyát is ültetett, amely szintén szépen kikelt.  

Ez a gyümölcs igazi különlegesség

A titokzatos gyümölcs Dél-Amerika hegyvidékein őshonos. Kolumbiától Ecuadoron át egészen Chiléig megtalálható, sőt, északon Mexikóban és Floridában is megterem. A növény a szubtrópusi éghajlatot kedveli, különösen 1200–1800 méteres magasságban érzi jól magát. A fagyokat viszont nem tűri, mínusz három fok alatt elpusztul.

Gyümölcse finoman krémes, illata édeskés, íze pedig a trópusok kavalkádját idézi: van, aki az ananászra és a banánra, más a körtére és az eperre emlékeztető aromákat fedez fel benne. Spanyolországban fagylalt, krém és koktél formájában is hódít, Peruban italokhoz keverik. Aki egyszer megkóstolja, ritkán felejti el az ízét.

A növény magjai mérgező vegyületet tartalmaznak
Fotó: MW

De nemcsak a különleges íze miatt becsülik, hiszen igazi tápanyagbomba. Bőségesen tartalmaz antioxidánsokat, C- és B6-vitamint, káliumot és rostokat. Erősíti az immunrendszert, támogatja az emésztést, segít a vérnyomás szabályozásában, sőt még a hangulatunkra is jótékonyan hat. A benne lévő flavonoidok és polifenolok védenek a sejtkárosodástól, lassítják az öregedést, és csökkenthetik a krónikus betegségek kockázatát.

Azonban fontos tudni, hogy a növény magjai ugyanakkor rendkívül kemények és mérgező vegyületet tartalmaznak. A fogyasztható rész kizárólag a puha, illatos gyümölcshús.

 

