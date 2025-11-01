november 1., szombat

Átverés

1 órája

Ha erre az e-mail címre kattintva rendezed a vízszámládat, a csalókat gazdagítod

Valódinak tűnő emailek formájában élnek vissza a DRV Zrt. nevével a csalók.

Molnár Dániel

A DRV Zrt. közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy ismeretlenek visszaélnek a nevükkel. Több felhasználóhoz is érkezett vízdíjszámlát tartalmazó e-mail az [email protected] címről, amely nem a társasághoz tartozik. A DRV azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkekre, és az ilyen leveleket törölje. Számláikat mindig a DRV hivatalos online ügyfélszolgálatán ellenőrizhetik. Gyanús e-mailek esetén értesítsék a társaságot az [email protected] címen.

 

