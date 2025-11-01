Ezekkel a hamisított élelmiszerekkel verik át a fogyasztókat – figyelj oda, mit raksz a kosaradba

Hígított sör, pancsolt olívaolaj, hamisított mézkészítmények. Csak néhány élelmiszer, amivel rendre átverik a magyar fogyasztókat. A hamisított élelmiszerek nemcsak az élvezeti értéket csökkentik, sokszor még egészségügyi kockázattal is jár fogyasztásuk. A magyar és az EU-s jog erős védelmet biztosít a fogyasztóknak, de tudatosság nélkül könnyebbé válik a hamisítók dolga. Mutatjuk, mire figyelj oda vásárláskor és mit dobj ki azonnal, ha nálad is van belőle.

A hamisított élelmiszerek listáján azok a mészkészítmények állnak, melyek előállításában szinte egy percig sem működött közre méh

Fotó: Lang Róbert

Hamisított élelmiszerek, amik nem csak fogyasztóinak ártalmasak

Az Origo beszámolója szerint az élelmiszer hamisítás egyáltalán nem új keletű dolog, már az ókorban is ismert fogalom volt. Akkoriban még csak a sört hígították, ma olyan népszerű, illetve alapvető élelmiszerek is a célpontok közé tartoznak, mint a tej, a méz, az olívaolaj vagy a fűszerek. A hamis élelmiszernek pedig nem csak az élvezeti értéke más, de fogyasztása egészségügyi kockázatot jelent, értékesítése pedig gazdasági károkat is magában foglal.

A hamisítás a magyar piacokat is terheli, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) augusztusban közölt adatai szerint Magyarországon az élelmiszer- és italhamisítás miatt becsült 16 milliárd forintos bevételkiesést szenvednek el az érintett vállalatok, és ami nem kevésbé megdöbbentő: évente 270 munkahely szűnik meg ennek köszönhetően. A gazdasági károkat a tisztességes termelők és vállalkozók szenvedik el, akik piacvesztésük miatt lehetetlenülnek el. Az egyik legnagyobb kárt a mézkészítmények termelői szenvedik el.

A megbízható élelmiszerek – mint ez a magyar olívaolaj is – minőségmegőrzés és eredetjelöléssel is ellátottak

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Minket termelőket mondatni még az ág is húz, bár az elmúlt években komoly támogatásokat kaptunk állami szinten is. A bolti árakkal azonban aligha tudunk szembeszállni, a hamisított mézek pedig ősi ellenségeink. A hamisított méz olyan termék, amelyet részben vagy teljesen mesterségesen állítanak elő, és nem felel meg a természetes mézre vonatkozó előírásoknak. Gyakran cukorszirupokkal, glükózzal, fruktózzal vagy más édesítőanyagokkal hígítják, hogy hasonlítson a valódi mézre, de olcsóbban lehessen előállítani. Előfordul az is, hogy a méheknek nem virágnektárt, hanem cukros oldatot adnak, így a kaptárban készült „méz” valójában nem természetes eredetű – mondta el Horváth Gyula, csokonyavisontai méhész.