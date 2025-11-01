2 órája
Ezekkel a hamisított élelmiszerekkel verik át a fogyasztókat – figyelj oda, mit raksz a kosaradba
A ruházati termékek hamisítása szinte minden napos dolog, arra azonban kevesen gondolnak, hogy ételből is sok van, ami nem eredeti. Mutatjuk a listát a hamisított élelmiszerekről.
Íme a nagy élelmiszer hamisítás – ezekkel a termékekkel verik át a magyarokat
Hígított sör, pancsolt olívaolaj, hamisított mézkészítmények. Csak néhány élelmiszer, amivel rendre átverik a magyar fogyasztókat. A hamisított élelmiszerek nemcsak az élvezeti értéket csökkentik, sokszor még egészségügyi kockázattal is jár fogyasztásuk. A magyar és az EU-s jog erős védelmet biztosít a fogyasztóknak, de tudatosság nélkül könnyebbé válik a hamisítók dolga. Mutatjuk, mire figyelj oda vásárláskor és mit dobj ki azonnal, ha nálad is van belőle.
Hamisított élelmiszerek, amik nem csak fogyasztóinak ártalmasak
Az Origo beszámolója szerint az élelmiszer hamisítás egyáltalán nem új keletű dolog, már az ókorban is ismert fogalom volt. Akkoriban még csak a sört hígították, ma olyan népszerű, illetve alapvető élelmiszerek is a célpontok közé tartoznak, mint a tej, a méz, az olívaolaj vagy a fűszerek. A hamis élelmiszernek pedig nem csak az élvezeti értéke más, de fogyasztása egészségügyi kockázatot jelent, értékesítése pedig gazdasági károkat is magában foglal.
A hamisítás a magyar piacokat is terheli, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) augusztusban közölt adatai szerint Magyarországon az élelmiszer- és italhamisítás miatt becsült 16 milliárd forintos bevételkiesést szenvednek el az érintett vállalatok, és ami nem kevésbé megdöbbentő: évente 270 munkahely szűnik meg ennek köszönhetően. A gazdasági károkat a tisztességes termelők és vállalkozók szenvedik el, akik piacvesztésük miatt lehetetlenülnek el. Az egyik legnagyobb kárt a mézkészítmények termelői szenvedik el.
– Minket termelőket mondatni még az ág is húz, bár az elmúlt években komoly támogatásokat kaptunk állami szinten is. A bolti árakkal azonban aligha tudunk szembeszállni, a hamisított mézek pedig ősi ellenségeink. A hamisított méz olyan termék, amelyet részben vagy teljesen mesterségesen állítanak elő, és nem felel meg a természetes mézre vonatkozó előírásoknak. Gyakran cukorszirupokkal, glükózzal, fruktózzal vagy más édesítőanyagokkal hígítják, hogy hasonlítson a valódi mézre, de olcsóbban lehessen előállítani. Előfordul az is, hogy a méheknek nem virágnektárt, hanem cukros oldatot adnak, így a kaptárban készült „méz” valójában nem természetes eredetű – mondta el Horváth Gyula, csokonyavisontai méhész.
A hamisítás gyanúja
A vásárlók megtévesztése különböző módokon történhet, melyet legjobban az a tájékoztatás tükröz, amit a magyar szakhatóság közölt az Origo megkeresésére. Ezek alapján gyanúra adhat okot, ha
- a terméknek megváltoztatott a külleme vagy a jelölése
- elrejtik a termék valódi minőségét, vagy rosszabb esetben akár a jellegét is
- amelynek minőségmegőrzési idejét jogellenesen meghosszabbították
- tiltott összetevőt tartalmaz
- átcímkézése jogsértő,
- emberi fogyasztásra alkalmatlan anyagból készült,
- vagy amelyet félrevezető megjelöléssel hoznak forgalomba
Az EU havonta adja ki az élelmiszer hamisítással kapcsolatos jelentését, a legfrissebb, augusztusban kiadott jelentéséből az derül ki, hogy rengeteg hamisított élelmiszer jelenik meg az EU határain kívülről.
Jobb tehát ha körülnézünk a spájzban, hiszen a legfrissebb adatok adatok szerint hazánkban a fűszerek, mint az oregánó, az eredett védek borok és szeszes italok, egyes sütemények, tészták és chipsek, illetve az olívaolajok hamisítványai kerülnek a legtöbbször az élelmiszerboltok polcaira.